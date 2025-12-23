Bijeli Božić Hrvatima budi uspomene iz djetinjstva: 'Gledamo kroz prozor krupne pahulje...'

Kako nam se približavaju blagdani, povećavaju se i gužve na cestama. Mnogi građani dolaze iz inozemstva kako bi blagdane proveli sa svojom obitelji, dok drugi upravo ovih dana kreću na put ili odlaze na kraći odmor.

Pojačan promet bilježi se na autocestama i graničnim prijelazima, pa evo važnog savjeta iz Hrvatskog autokluba (HAK). "Provjerite vozila prije kretanja na put i krećite odmorni, uzmite stanku, popijte kavu, odmorite. Ako osjetite umor nije bitno, ništa se neće dogoditi i nigdje ništa neće pobjeći ako pola sata kasnije dođete", kazala je Ivana Mišlov, izvjestiteljica HAK-a.

Uz blagdane stigla je i najavljena promjena vremena. RTL-ova meteorologinja Ana Bago Tomac kaže da nas neće zartpati snijeg, no imat ćemo pravo zimsko vrijeme za Badnjak i Božić.

Blagdanska promjena vremena

Ostaje nam oblačno i sivo uz vrlo slabu kišu u unutrašnjosti, a na Jadranu je mogući poneki pljusak na južnom dijelu, čak i grmljavina. Ovdje će puhati i jako jugo, a na sjevernom dijelu bura koja će navečer sve više jačati sutra ujutro u unutrašnjosti.

Sutra ujutro, na Badnjak, u unutrašnjosti i dalje sivilo uz slabu kišu povremeno će u ovom središnjem dijelu padati i susnježica, ali bez stvaranja taloga. Već tijekom noći i ujutro u gorskoj Hrvatskoj i na sjeverozapadu zemlje susnježica će postupno prelaziti u snijeg i u tim područjima će se snijeg i zadržavati na tlu.

Na Jadranu će najveće probleme stvarati bura s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima. I bit će oblačno s kišom, a izraženiji pljuskovi mogući na južnom dijelu.

Poslijepodne ostaje hladno, vjetrovito, oblačno uz susnježicu u središnjem dijelu zemlje, a u gorju i na sjeverozapadu snijeg, dok će na istoku i na Jadranu padati uglavnom kiša. Bura će biti jaka i olujna podno Velebita i orkanska, dok će u Dalmaciji i dalje puhati jako jugo.

Na Božić još će biti slabih oborina, uglavnom snijega, ponegdje susnježice, ali poslijepodne će slabjeti i do večeri potpuno prestati.

Neće nas baš zatrpati snijeg, tanji snježni pokrivač očekujemo samo u gorskoj Hrvatskoj i na sjeverozapadu zemlje, dok će drugdje uglavnom padati susnježica i kiša. Ipak, imat ćemo pravo zimsko vrijeme ovih blagdana. Pratit će ga niske temperature i jak vjetar. U četvrtak na Jadranu još uvijek olujna bura s orkanskim udarima, a u petak će oslabjeti na jaku.

Zašto želite bijeli Božić?

A o vremenu za blagdane, u našoj redovitoj rubrici, pitali smo i vas 'zašto želite bijeli Božić'?

Pa evo nekoliko odgovora: "Budi mi uspomene iz djetinjstva – nas četvero djece idemo spavati, a prije toga stojimo na prozoru i gledamo u noć i krupne pahulje snijega", piše Dakisa Dakisa.

Drugi komentar kaže: "U Zadru ne pada često i zato bi želio da upravo u Zadru Božić bude bijeli", napisao je Zvonko Mijić.

"To je poseban ugođaj. Kad je Božić bijeli, mi stariji smo kao djeca uživali u snijegu i zimskim radostima", piše Damir Vajcl.

"I još jedan čitatelj kaže: Bilo bi dobro da nam bude bijeli Božić, pa da se bar na taj način malo razbije ovo sivilo koje nas okružuje. Sretan Božić svima", zaželio je Ivan Raos.