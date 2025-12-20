Vozači gube živce u kolonama, a to ih može skupo koštati: 'Naplatimo 400 eura, oduzmemo vozačku, a onda...'

ČEKAJU I DO 9 SATI /

A božićni i novogodišnji blagdani donose gužvu i na ceste i granične prijelaze. Najduže se čekalo na Bajakovu na izlazu iz Hrvatske u Srbiju, i to do devet sati. Višesatna su čekanja i na ulazu u Hrvatsku.

Na malom prijelazu Tovarnik - Šid zabilježena su čekanja i do tri sata kao i na granicama s Bosnom i Hercegovinom. Reporter Boriš Mišević javio se s graničnog prijelaza Stara Gradiška gdje je razgovarao s načelnikom PGP Stara Gradiška Miljenkom Kovačevićem.

Na ovom graničnom prijelazu čekanja su otprilike dva, tri sata, ali ovdje su ljudi navikli na to. Otvorene su četiri izlazne trake. To je maksimalni kapacitet ovog graničnog prijelaza. Međutim, i dalje su kolone oko četiri kilometra i bez obzira na to što policajci reguliraju promet, ne mogu se smanjiti gužve.

'Ljudi putuju svojoj kući i automatski se stvaraju kolone gužve i to je uobičajeno i svake godine, tako i tako ove godine. Sutra nas čeka vjerojatno isto kao i danas, a drastičan pad prometa očekuje se za Badnjak', rekao je Kovačević.

Kovačević je podsjetio i da na slučajeve da vozači budu nervozni i krenu obilaziti kolonu i to naravno, frustrira ostale vozače. 'Ono što mi radimo takve vozače zaustavljamo. Naplatimo im kaznu 400 eura, oduzmemo im vozačku u mjesec dana i vratimo to vozilo na kraj kolone. I onda to ljudi vide i zadovoljni su s tim. Ljudi su svjesni kad putuju da će čekati u koloni. Međutim, netko se osjeća važnije od drugih i krene u obilazak kolone. Ugrožava sigurnost prometa ugrožava sebe druge sudionike, vrijeđa one koji čekaju u redu i na kraju će platiti ceh', rekao je.