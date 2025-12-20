Vatrogasci otkrili detalje drame u centru Trogira: 'Požar se brzo širio, morali smo se povući...'

'BILO JE ZASTRAŠUJUĆE...' /

U centru Trogira buknuo je požar. Oko podneva planula je kuća u Gupčevoj ulici, a vatra se proširila i na okolne objekte. Vatrogasci su ubrzo stavili požar pod kontrolu, no dim se vidio satima.

Građani su pozvani da se udalje i zaobiđu lokaciju dok se požar ne sanira u potpunosti. Jedan vatrogasac, doznajemo, lakše je ozlijeđen.

'Izgledalo je baš zastrašujuće zbog prevelike količine dima i sama ta spoznaja da su sve kuće blizu i nabijene. I tu ima puno starih ljudi u kućama, tako da sigurno nije bilo ugodno. Vatrogasci su stigli u par minuta i kako je vrijeme odmicalo, bili smo sve mirniji', rekao je don Roko Kaštelan, župnik Župe sv. Lovre u Trogiru.

'Jako brzo se požar proširio na samo krovište i na susjedno krovište, tako da prvi vatrogasci pokušali unutarnju navalom spriječiti daljnje širenje. Međutim, nisu jednostavno mogli pristupiti, borili su se koliko smo mogli. U nekom trenutku, morali smo povući ljude, zvati dodatne snage. Došlo je do urušavanja jednog dijela krovišta, tako da štete ima, ali mi smo s ovim dodatnim snagama uspjeli spriječiti daljnje širenje požara na okolne objekte', rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira, Marin Buble.

'Neka je sreća u nesreći, što je to bilo usred bijela dana, da nije bilo po noći ili ne daj Bože, kad su nekakve elementarne nepogode. Nema nikakvih ljudskih žrtava, što je najvažnije', rekao je gradonačelnik Trogira Ante Bilić (SDP).