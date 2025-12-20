Bijeli Božić ili samo pahulje? Prognoza donosi iznenađenje

PADAT ĆE SNIJEG? /

Ušao je i Božić u domenu naše prognoze, ima čak i naznake neke bjeline, ali dekorativni snježni ugođaj može se očekivati uglavnom samo u gorju. Za vikend smo pod utjecajem anticiklone, ona polako slabi, a poremećaji sa sjeverozapada kontinenta tek će idućeg tjedna ući u Sredozemlje i formirat će se ona skoro tradicionalna "božićna" ciklona.

Bijeli Božić ima više definicija, a u nas uvriježena je da na sam dan Božića mora biti izmjeren barem 1 cm snježnog pokrivača. To se u nizinama vjerojatno neće dogoditi, ali ako ne baš ne cjepidlačimo i malo popustimo kriterije pa da nam, kao i Englezima, dovoljno samo propadanje snježnih pahulja, a ne i zadržavanje na tlu, tada nam šanse za takav „Bijeli Božić“ rastu i do 40 % u nizinama zapadne Hrvatske, osobito uz granicu sa Slovenijom.

