Kauboj naletio na kobru: Pogledajte uvod u glavnu borbu velikog pektakla u Podgorici

MASIVNI FNC 26 /

Pred nama je novi borilački spektakl koji donosi vodeća regionalna MMA organizacija FNC. U Podgorici je na redu FNC 26 i svi uvjeti za novu nezaboravnu večer su tu. Imat ćemo deset mečeva, od čega osam u MMA-u, jedan bare knuckle i jedan ultimate kickboxing okršaj. U glavnoj borbi večeri borit će se Miloš "The Cobra" Janičić i Alex "Cowboy" Oliveira, a kako je to izgledalo na sučeljavanju dan prije borbe pogledajte u videu.

FNC 26 ekskluzivno gledajte u subotu na platformi VOYO od 18.30.