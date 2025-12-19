Vaso uoči FNC spektakla u Podgorici svima dao zlata vrijedan savjet za kladionicu

GOLIM RUKAMA /

Pred nama je novi borilački spektakl koji donosi vodeća regionalna MMA organizacija FNC. U Podgorici je na redu FNC 26 i svi uvjeti za novu nezaboravnu večer su tu. Imat ćemo deset mečeva, od čega osam u MMA-u, jedan bare knuckle i jedan ultimate kickboxing okršaj. U bare knuckleu borit će se Vaso Bakočević koji je dao savjet i za kladionicu.

Bare Knuckle Boxing Catchweight (80.0 kg - 5x2min) - Artur Sowinski (79.8) - Vaso Bakocevic (80.0)

