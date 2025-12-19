Skuplje cigarete od Nove godine, Direkt doznaje koliko: Je li to zadnje poskupljenje?

PROBLEMI ZA PUŠAČE /

Nizozemska, zemlja tulipana, bicikla, nogometa. Zemlja koja se proslavila po legalnom pušenju marihuane, e pa sad je svjetski primjer za nepušenje. Za trećinu su smanjili broj pušača u zadnjih deset godina. Pogađate, u tom razdoblju povećali su cijenu kutije za duplo i sad je kod njih otprilike 12 eura. Ide li kod nas ista praksa? Ne baš ista, ali koračamo tom smjeru. Više pogledajte u priči Direktovog Borka Brunovića