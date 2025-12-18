Masivni portal postavljen između Popovače i Kutine, na autoceste stižu kamere i antene!

CROLIBERTAS NA A3 /

Čak 33 metra dug i 10 tona težak portal s kamerama i antenama novog sustava naplate cestarina 'Crolibertas' postavljen je na autocesti između Popovače i Kutine. Prvi je to od ukupno njih 212.

Hrvoje Dorčić, voditelj projekta novog sustava naplate cestarina u HAC-u kaže da će građevinski i opremački radovi završiti do kraja rujna sljedeće godine. "Sustav će biti tehnički spreman, testirat ćemo ga i 1. ožujka je 'go life'", tvrdi. Radovi se ovaj tjedan nastavljaju na A4 Zagreb Goričan, a plan je u jednoj noći postaviti čak tri portala.

Bez rampi i bez zaustavljanja sustav bi trebao zaživjeti 1. ožujka 2027. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a kao najpovoljniji posao je dobio slovačko-češki konzorcij, tvrtke SkyToll i Tollnet.

Izvršni potpredsjednik SkyTolla Peter Polakovič kaže da sve ide prema planu. "Uvjereni smo da će projekt biti uspješno završen. Važno je dobro planiranje, organizacija i kao u svakom projektu, očekujemo neke izazove. Imamo i dodatne timove bude li potrebno nešto ubrzati ili ponovno isplanirati", ističe. Više doznajte u prilogu Marine Brcković.