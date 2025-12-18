Kućice odlaze u povijest, na autoceste stižu posebni portali: Pogledajte kako to izgleda

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NOVI SUSTAV /

Hrvatske autoceste (HAC) u četvrtak u 10.00 sati održale su prezentaciju aktualnog statusa projekta novog sustava naplate cestarine Crolibertas.

Voditelj projekta Hrvoje Dorčić novinarima je pokazao snimku koja prikazuje postavljanje prvog portala.

Na portal je montirana oprema i pušten je u testni rad. Portal bilježi podatke o tome koliko je vozila prošlo ispod portala i koliko je detektirano ENC uređaja.

Bilježi se koliko je vozila bilo po kategoriji, kao i struktura vozila po državi registracije - npr. u posljednja tri sata na toj dionica otprilike je bilo 60 posto vozila iz RH, rekao je Dorčić.

Portali su opremljeni kamerama i antenama koje će omogućiti naplatu i kontrolu plaćanje cestarina.

