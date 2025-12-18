FREEMAIL
NOVI SUSTAV /

Kućice odlaze u povijest, na autoceste stižu posebni portali: Pogledajte kako to izgleda

Hrvatske autoceste (HAC) u četvrtak u 10.00 sati održale su prezentaciju aktualnog statusa projekta novog sustava naplate cestarine Crolibertas.

Voditelj projekta Hrvoje Dorčić novinarima je pokazao snimku koja prikazuje postavljanje prvog portala. 

Na portal je montirana oprema i pušten je u testni rad. Portal bilježi podatke o tome koliko je vozila prošlo ispod portala i koliko je detektirano ENC uređaja. 

Bilježi se koliko je vozila bilo po kategoriji, kao i struktura vozila po državi registracije - npr. u posljednja tri sata na toj dionica otprilike je bilo 60 posto vozila iz RH, rekao je Dorčić. 

Portali su opremljeni kamerama i antenama koje će omogućiti naplatu i kontrolu plaćanje cestarina.

U videu pogledajte kako je izgledalo montiranje portala 

18.12.2025.
10:53
Erik Sečić
HacCrolibertasAutoceste
