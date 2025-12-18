U zagrebačkom vrtiću otkrivena Legionella, u obližnjoj školi zabrinuti! 'Recite djeci da ne piju vodu'

Roditelji djece zagrebačkog vrtića u Selskoj ulici obaviješteni su kako je tijekom redovitog ispitivanja vode u tom područnom objektu pronađena prisutnost bakterije Legionelle u sustavu tople vode. Objekt je od danas privremeno zatvoren kako bi se provele sve mjere po preporukama Zavoda za javno zdravstvo i drugih nadležnih institucija.

U četvrtak je tako najavljeno ispiranje vodovodnog sustava i ponovno testiranje vode. Djeca će za to vrijeme pohađati centralni Dječji vrtić Bajka u Zorkovačkoj 8. Iz vrtića su naglasili da se Legionella ne prenosi konzumacijom vode već udisanjem aerosola.

Nije zabilježen ni jedan slučaj oboljenja kod djece, a ni među zaposlenicima. U ostalim objektima Dječjeg vrtića, uključujući i centralni objekt u Zorkovčevoj, analiza je pokazala da je voda ispravna.

Što je sa školom?

Nakon što je o otkriću Legionelle obaviještena i škola u blizini, OŠ Augusta Šenoe, pojavila se zabrinutost. Kako doznajemo od roditelja, danas će se i u školi napraviti testiranje. Obavijestili su roditelje da pokušavaju dobiti uputu od NJZJ Andrija Štampar. Preporuka je da djeca ne konzumiraju vodu u školi dok neće biti poznato više informacija. Djeci su u okolici škole i vrtića postavljene cisterne s pitkom vodom.

Što je Legionella?

Legionela je rod bakterija koje uzrokuju ozbiljnu upalu pluća (legionarska bolest) ili blagu bolest sličnu gripi (Pontiac groznica), a širi se udisanjem aerosola (sitnih čestica vode) iz umjetnih vodenih sustava (klimatizacija, cijevi) gdje se bakterije razmnožavaju. Ne prenosi se s čovjeka na čovjeka, a liječi se antibioticima, pri čemu je prevencija ključna održavanjem kvalitete vode i temperature.

Poslali smo upit ravnateljici vrtića kako bi doznali detalje. Čim dobijemo odgovor, objavit ćemo ga.

