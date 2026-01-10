Pogled koji ledi krv u žilama: Kod Petrčana snimljena golema pijavica, pogledajte video
Iako je pijavica trajala relativno kratko, njezina snaga i izraženost ostavile su snažan dojam na sve koji su je promatrali.
Stanovnici i posjetitelji zadarskog područja satima svjedočili su nesvakidašnjem i pomalo uznemirujućem prizoru. Iznad mora kod Petrčana, u zadarskom akvatoriju,u petak u kasnim poslijepodnevnim satima formirao se izrazito snažan morski vrtlog, poznat kao pijavica, piše Dalmacija Danas.
Ovaj rijedak meteorološki fenomen razvio se nad otvorenim morem, a potom se postupno približavao obali, stvarajući dojmljive i neuobičajene prizore. More se snažno uzburkalo, valovi su se dizali, a iz olujnog oblaka prema površini mora spuštao se jasno izražen lijevkasti stup.
Video možete pogledati ovdje
Iako je pijavica trajala relativno kratko, njezina snaga i izraženost ostavile su snažan dojam na sve koji su je promatrali. Ovakvi prizori nisu česti, no mogu se pojaviti u razdobljima izražene atmosferske nestabilnosti.
Stručnjaci ističu kako su pijavice povezane s jakim uzlaznim strujanjima zraka te naglim promjenama smjera i brzine vjetra u nižim slojevima atmosfere.
U većini slučajeva pijavice oslabe prije nego što dosegnu kopno. Ipak, u rijetkim situacijama mogu zadržati snagu te prouzročiti lokalne probleme, osobito na plovilima, obalnoj infrastrukturi ili lakšim objektima uz samu obalu.
POGLEDAJTE VIDEO: Zbog snijega i leda puna zagrebačka trauma: Više od 500 ljudi dalo je krv