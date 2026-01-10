Bajkoviti prizori dvorca Trakošćan pod snijegom kao da su ispali iz slikovnice

Niske temperature ovih su dana okovale Trakošćansko jezero ledom i pretvorile ga u prizor nalik razglednici. Kada stisnu jaki mrazevi i temperature se spuste duboko ispod ništice, jezero se zaledi, a tada cijeli krajolik poprima gotovo bajkovitu atmosferu. Zaleđena vodena površina, okružena šumom i podno impresivnog dvorca Trakošćan, stvara dojam tišine i smirenosti, kao da je vrijeme na trenutak stalo.

Led koji prekriva jezero reflektira svjetlost zimskog sunca, dok se u pozadini uzdiže dvorac. Šetnja uz obalu u takvim danima postaje poseban doživljaj: zrak je oštar i čist, koraci prigušeni snijegom, a priroda uronjena u spokoj.