FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TENIS /

U egzibicijskom susretu od četiri milijuna eura bolji je bio Alcaraz

U egzibicijskom susretu od četiri milijuna eura bolji je bio Alcaraz
×
Foto: Jung Yeon-je/afp/profimedia

Ovo nije prvi put da Sinner i Alcaraz igraju egzibicijski meč, već su se natjecali na egzibicijskom turniru Six Kings Slam u Rijadu 2024. i 2025. godine, a Talijan je pobijedio oba puta

10.1.2026.
13:26
Hina
Jung Yeon-je/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Španjolac Carlos Alcaraz je u subotu na egzibicijskom Hyundai Card Super Match turniru u Incheonu u Južnoj Koreji pobijedio svog velikog rivala Talijana Jannika Sinnera sa 7-5, 7-6(8).

Prvi i drugi tenisač svijeta bili su izjednačni u ovom zanimljivom susretu, ali je na kraju oba seta svjetski broj jedan Alcaraz poveo i osigurao pobjedu. "Svima nam je potrebna podrška navijača. Stoga mi je podrška i osjećaj ljubavi ljudi bio potreban da bih dao sve od sebe i igrao sjajan tenis kao danas", rekao je Alcaraz.

Na konferenciji za novinare u petak, Sinner je rekao da meč neće biti pravi pokazatelj njihove razine u novoj sezoni te da će se oba igrača usredotočiti na zabavu gledatelja. 

Ovo nije prvi put da Sinner i Alcaraz igraju egzibicijski meč, već su se natjecali na egzibicijskom turniru Six Kings Slam u Rijadu 2024. i 2025. godine, a Talijan je pobijedio oba puta. Obojica će nastupiti na prvom Grand Slamu sezone, koji počinje u Melbourne Parku 18. siječnja, pri čemu Sinner želi osvojiti treći uzastopni naslov na Australian Openu, a Alcaraz juri svoj prvi naslov u Melbourneu u karijeri.

Inače, obojica su tenisača za ovaj egzibicijski meč zaradili dva milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Scene koje su obišle zagrebačku Arenu! Dagur Sigurdsson sve bolje pjeva Lijepu našu!

Carlos AlcarazJannik Sinner
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TENIS /
U egzibicijskom susretu od četiri milijuna eura bolji je bio Alcaraz