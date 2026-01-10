U egzibicijskom susretu od četiri milijuna eura bolji je bio Alcaraz

Španjolac Carlos Alcaraz je u subotu na egzibicijskom Hyundai Card Super Match turniru u Incheonu u Južnoj Koreji pobijedio svog velikog rivala Talijana Jannika Sinnera sa 7-5, 7-6(8).

Prvi i drugi tenisač svijeta bili su izjednačni u ovom zanimljivom susretu, ali je na kraju oba seta svjetski broj jedan Alcaraz poveo i osigurao pobjedu. "Svima nam je potrebna podrška navijača. Stoga mi je podrška i osjećaj ljubavi ljudi bio potreban da bih dao sve od sebe i igrao sjajan tenis kao danas", rekao je Alcaraz.

Na konferenciji za novinare u petak, Sinner je rekao da meč neće biti pravi pokazatelj njihove razine u novoj sezoni te da će se oba igrača usredotočiti na zabavu gledatelja.

Ovo nije prvi put da Sinner i Alcaraz igraju egzibicijski meč, već su se natjecali na egzibicijskom turniru Six Kings Slam u Rijadu 2024. i 2025. godine, a Talijan je pobijedio oba puta. Obojica će nastupiti na prvom Grand Slamu sezone, koji počinje u Melbourne Parku 18. siječnja, pri čemu Sinner želi osvojiti treći uzastopni naslov na Australian Openu, a Alcaraz juri svoj prvi naslov u Melbourneu u karijeri.

Inače, obojica su tenisača za ovaj egzibicijski meč zaradili dva milijuna eura.

