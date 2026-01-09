Alcaraz i Sinner otvaraju godinu mečom iz snova: Evo koliko će zaraditi

Iako su prvi turniri već u tijeku, pravi teniski „start godine“ stiže sutra iz Seula. Ondje će se u egzibicijskom spektaklu sudariti dvije najveće zvijezde današnjeg tenisa, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, u meču čija ukupna vrijednost doseže gotovo četiri milijuna eura.

Bit će to njihov prvi ogled nakon finala ATP završnice prije nepuna dva mjeseca. Meč je zakazan za subotu u 8 sati po hrvatskom vremenu, a talijanski mediji navode da su obojica zajamčeno plaćena oko dva milijuna eura, iznos koji je gotovo ravan nagradi pobjednika Australian Opena.

Nakon bogate seulske predstave, Alcaraz i Sinner sele u Melbourne gdje ih čeka prvi Grand Slam sezone. Talijan ondje brani dvije uzastopne titule, dok Španjolac na Australian Openu još uvijek lovi jedini veliki trofej koji mu nedostaje.

