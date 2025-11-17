Prelijepa Bosanka očarala sve! Ovo je žena koju je najbolji tenisač preoteo zvijezdi Formule 1

Talijan Jannik Sinner obranio je naslov na ATP Finalu u Torinu, ponovivši prošlogodišnji pothvat – cijeli je turnir odradio bez izgubljenog seta. U finalu je svladao prvog igrača svijeta, Carlosa Alcaraza, s 7:6 (4), 7:5 nakon više od dva sata vrhunskog tenisa.

Trijumf mu je donio pet milijuna dolara, a slavlje na terenu podijelio je s djevojkom Lailom Hasanović, koja mu se pridružila zajedno sa psom. Sinner je njihovu vezu javno potvrdio tek nedavno, u Beču.

Tko je Laila Hasanović?

Laila Hasanović, 24-godišnja manekenka i influencerica bosanskog podrijetla, rođena je i odrasla u Danskoj. Širu je medijsku pozornost prvi put privukla vezom s Mickom Schumacherom. Par je prekinuo proljetos.

Laila iza sebe ima zapažene kampanje, suradnje s modnim brendovima i nastupe u europskim magazinima, a na društvenim mrežama prati je velik broj fanova zbog modne i lifestyle estetike. Bila je i finalistkinja Miss Universe Danske 2019., što joj je otvorilo dodatna vrata u modni svijet. Danas živi između Kopenhagena i Londona te često ističe svoje balkanske korijene.