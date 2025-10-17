Đoković poslao poruku na neočekivanom jeziku, Modrić odmah reagirao
Modrićeva reakcija na Đokovićevu poruku nije prošla neprimijećeno
Novak Đoković je izgubuio u polufinalu Six Kings Slama, teniskoj ekshibiciji u saudijskom Riyadhu, od Jannika Sinnera, a nakon tog meča oznenadio je javnost porukom na društvenim mrežama.
Đoković je, naime, javno zahvalio porukom na arapskom jeziku.
POGLEDAJTE VIDEO: Franko Kovačević najbolji je strijelac Europe: 'Reprezentacija je san'
"Hvala Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Turnir dostojan kraljeva", napisao je Đoković na Instagramu.
Njegova poruka dobila je puno pozitivnih komentara, a na nju je reagirao i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.
Nije to veliko iznenađenje jer su Modrić i Đoković dobri prijatelji, a ljetos su se i družili na Korčuli.
POGLEDAJTE VIDEO: Modrića nasmijao komentar češkog novinara