Đoković poslao poruku na neočekivanom jeziku, Modrić odmah reagirao

Novak Đoković je izgubuio u polufinalu Six Kings Slama, teniskoj ekshibiciji u saudijskom Riyadhu, od Jannika Sinnera, a nakon tog meča oznenadio je javnost porukom na društvenim mrežama.

Đoković je, naime, javno zahvalio porukom na arapskom jeziku.

"Hvala Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Turnir dostojan kraljeva", napisao je Đoković na Instagramu.

Njegova poruka dobila je puno pozitivnih komentara, a na nju je reagirao i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Nije to veliko iznenađenje jer su Modrić i Đoković dobri prijatelji, a ljetos su se i družili na Korčuli.

