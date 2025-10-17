ODJEKNULO JE /

Đoković poslao poruku na neočekivanom jeziku, Modrić odmah reagirao

Foto: Zumapress.com/mega/the Mega Agency/profimedia

Modrićeva reakcija na Đokovićevu poruku nije prošla neprimijećeno

17.10.2025.
8:26
SPORTSKI.NET
Zumapress.com/mega/the Mega Agency/profimedia
Novak Đoković je izgubuio u polufinalu Six Kings Slama, teniskoj ekshibiciji u saudijskom Riyadhu, od Jannika Sinnera, a nakon tog meča oznenadio je javnost porukom na društvenim mrežama.

Đoković je, naime, javno zahvalio porukom na arapskom jeziku.

"Hvala Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Turnir dostojan kraljeva", napisao je Đoković na Instagramu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole)

Njegova poruka dobila je puno pozitivnih komentara, a na nju je reagirao i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Foto: Instagram/novak Đoković

Nije to veliko iznenađenje jer su Modrić i Đoković dobri prijatelji, a ljetos su se i družili na Korčuli.

