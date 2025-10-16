RIJAD /

Đoković ostao bez meča za 6 milijuna dolara, čeka nas novi okršaj dvojice najboljih

Đoković ostao bez meča za 6 milijuna dolara, čeka nas novi okršaj dvojice najboljih
×
Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Carlos Alcaraz je sa 6-4, 6-2 svladao Amerikanca Taylora Fritza

16.10.2025.
22:45
HINA
Backgrid/backgrid Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najbolji tenisači svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, drugu godinu zaredom će se boriti za novčanu nagradu od 6 milijuna američkih dolara na ekshibiciji u Rijadu nazvanoj Six Kings Slam.

Sinner je u finalu prošlogodišnjeg, premijernog izdanja ovog natjecanja, pobijedio Alcaraza sa 6-7 (5), 6-3, 6-3 i odnio najveću novčanu nagradu u povijesti tenisa.

POGLEDAJTE VIDEO: Riječane čeka brutalan raspored: Tri utakmice u sedam dana u tri natjecanja

Alcaraz će imati priliku uzvratiti Talijanu u subotu, nakon što su obojica u večerašnjim polufinalima lakoćom svladali svoje suparnike identičnim rezultatima.

Sve o tenisu čitajte na portalu Net.hr.

Carlos Alcaraz je sa 6-4, 6-2 svladao Amerikanca Taylora Fritza, a onda je to isto Jannik Sinner učinio Novaku Đokoviću.

Svaki od igrača je za nastup u Rijadu nagrađen sa 1,5 milijuna dolara, a samo će pobjednik otići bogatiji za šest milijuna.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa s Dominikom Livakovićem u Gironi?

RijadNovak đokovićCarlos AlcarazJannik Sinner
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RIJAD /
Đoković ostao bez meča za 6 milijuna dolara, čeka nas novi okršaj dvojice najboljih