Senka Turina i Antonio Maričević o Božiću sa šestero djece: 'S toliko djece nema mjesta za kaos'

U domu glazbenika Antonija Maričevića (34), poznatog člana sastava Hrvatske ruže, i supruge Senke Turine blagdani ne počinju samo paljenjem lampica — nego energijom velike, složne i živahne obitelji koja broji čak šestero djece. Naime, Senka iz braka s pokojnim vratarom Ivanom Turinom ima blizanke Tiu i Taru te sina Brunu, Antonio pak iz prijašnjeg braka ima Franka i Ritu dok je kao kruna njihove ljubavi prije četiri godine stigla malena Chiara. Dok se mnogi roditelji muče oko usklađivanja obaveza, oni su blagdansku sezonu pretvorili u organizirani period prepun smijeha, glazbe i zajedničkih rituala.

U razgovoru za Net.hr otkrivaju kako izgleda prosinac u domu u kojem nikad nije tiho, kako balansiraju između posla, obitelji i ljubavi, zašto kod njih “nema mjesta kaosu”, ali i koliko je izazovno udovoljiti željama tinejdžera i mališana u isto vrijeme. U nastavku donosimo njihov iskren, topao i duhovit pogled na blagdane u obitelji u kojoj je radost — ali i obaveza — barem šest puta veća.

Foto: Josip Regovic/pixsell

Kako izgleda početak blagdanske sezone u vašem domu? Imate li neki poseban ritual koji označava da je Božić “stigao”?

Početak sezone je kod nas standardno kićenje bora i ukrašavanje kuće. Što se djece tiče, oni bi već početkom studenog sve okitili, ali se nekako izborimo da to bude početkom prosinca...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Kod nas s toliko djece baš nema mjesta za kaos'

Što za vas osobno predstavljaju blagdani — mir, obitelj, tradicija ili nešto sasvim treće?

Za nas su blagdani sve od navedenog, možda smo najmanje tradicionalni tipovi, plus druženje s dragim ljudima.

Kako izgleda blagdansko vrijeme u domu s čak šestero djece — veselo, kaotično, organizirano ili pomalo od svega?

Kod nas s toliko djece baš nema mjesta za kaos, plus pripreme počinju puno ranije. Djeca imaju svaki svoja zaduženja osim najmanje, ona je zadužena za raditi nered po kući... Tu je naravno uvijek muzika, pjevanje i ples.

Kakve blagdanske tradicije njegujete s djecom? Postoje li rituali koji su baš njima najdraži?

Oni što su stariji sve više vole odlaske na advent u grad, pogotovo na klizanje tako da to obavezno idemo. Tu je naravno izrada kolača. Suprug ove godine ima kroz prosinac svaki tjedan nekoliko koncerata tako da će to biti posebno izazovno. S obzirom na to da nismo tradicionalni tipovi kao što sam rekla, zadnjih nekoliko godina smo išli van Hrvatske za blagdane s prijateljima, ali eto ove godine to obaveze ne dozvoljavaju.

Foto: Instagram

'Djecu nastojimo ne razmaziti'

Uključuju li se djeca u pripreme — ukrašavanje, pečenje kolača, biranje poklona?

Naravno, oni su uključeni u sve.

Kako usklađujete različite želje i ideje kada imate toliko malih (i većih) sudionika blagdana?

Ako mislite na želje oko poklona to je svake godine sve izazovnije, pogotovo s tinejdžerima. Želje su sve veće, ali ih nastojimo ne razmaziti nego da su sretni što imamo vrijeme jedni za druge.

Kako izgleda običan dan u domu s velikom obitelji? Imate li ustaljeni ritam koji svi prate?

Imamo imamo, inače bi bilo teško funkcionirati. Ali djeca su sva osim Chiare već velika i samostalna. Sami idu u školu i na aktivnosti.

Foto: Instagram

'Trudimo se ukrasti vremena samo za nas dvoje'

Kako dijelite obaveze i kućne poslove — i među sobom i među djecom?

Ne dijelimo ih (smijeh), svi rade sve!

Što vam najviše pomaže u održavanju ravnoteže između obiteljskog i privatnog života?

Teško je u obitelji odvojiti privatni i obiteljski život. Ali tu je naravno želja za provođenjem vremena jedno s drugim i naravno ljubav...

S obzirom na to da vrlo uspješno balansirate između poslova, djece, i svih ostalih svakodnevnih obaveza, a i dalje dajete dojam da ste zaljubljeni kao i prvog dana, što bi bio vaš recept za uspješan i skladan brak?

Nema tu nekog recepta. Bitno je da se ljudi ne udalje kao par što je dosta izazovno u velikoj obitelji. Trudimo se ukrasti vremena samo za nas dvoje...

Za kraj, Antonio, rekla bih da je ova godina bila poprilično radna, a s tim, vjerujem uzbudljiva i za ostatak obitelji. Imate li velike planove ili projekte koji vas čekaju u 2026. godini?

Tako je, 2025. je bila prekretnica. Imali smo jako puno koncerata. Na dosta njih je bila i žena s djecom. A dosta vremena i provela i sama i odrađivala sve obaveze na čemu sam joj jako zahvalan. 2026. se također nastavlja radno, imamo koncert u Areni u prosincu, jedan lijepi duet nam izlazi za Valentinovo. I dosta koncerata. Veselimo se 2026. i privatno i profesionalno!

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenska purica, mađarski odojak, salata iz Italije... Stiže nam još jedan 'Božić iz uvoza'