Heroj Rijeke: 'Na golu sam da nešto obranim, ovo je tek prvo poluvrijeme'

Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici doigravanja za plasman u osminu finala Konferencijske lige kao gosti svladali Omoniju u Nikoziji sa 1-0 (0-0).

Jedini pogodak na utakmici postigao je Daniel Adu-Adjei u 86. minuti.

"Mislim da smo vrlo profesionalno odradili ovu utakmicu. Znali smo kako kontrolirati tempo i kad trebamo usporiti. Bili smo agresivni po cijelom terenu, a Zloma je imao sjajne obrane. Kod gola sam se našao u jako dobroj poziciji. Bila je to jako dobra lopta u sredinu i zabio sam", rekao je za Arena Sport nakon utakmice Adu-Adjei.

Ponajbolji igrač Rijeke u utakmici protiv Omonije bio je vratar Martin Zlomislić, kapetan momčadi s Rujevice.

"Teška utakmica, dobar protivnik, s razlogom su prvi u svojoj ligi. Imaju dobre pojedince, a mi smo se dobro branili i patili. Kući idemo s jednim golom prednosti, ali ovo je tek prva utakmica. Znali smo da će pred domaćom publikom krenuti jako, htjeli smo ih primiriti u prvih 10-15 minuta. Poslije smo imali svoje šanse i slavili", izjavio je pa zaključio:

"U europskim utakmicama ti treba golman pomoći. Na golu sam da nešto obranim. Borili smo se i poginuli na terenu i nakon što smo ostali s igračem manje. Šanse su nam se povećale zbog prednosti 1:0, ali ovo je tek prvo poluvrijeme. Nadamo se prolasku uz punu Rujevicu."

