Drama kod Zadra: Kanader gasio prvi ovogodišnji požar, pogledajte snimke

Prva vatrogasna intervencija ove godine u Zadarskoj županiji, u kojoj je dignut kanader, dogodila se baš pred našom kamerom.

Upravo dok je naša ekipa snimala priču o oprezu koji je potreban pri paljenju korova, dignut je kanader zbog požara u Novigradu.

Puno prije početka glavne protupožarne sezone izbio je požar u Novigradu u zaleđu Zadra, o čemu smo razgovarali sa zadarskim županijskim vatrogasnim zapovjednikom, Matejem Rudićem.

Je li moguće da je i ovaj požar krenuo od uklanjanja i spaljivanja korova?

Vezano za utvrđivanje uzroka požara, za to je nadležna policija, dakle vatrogasci u to ne ulaze. Mi gasimo, a sada je na terenu trenutačno 19 vatrogasaca s osam vatrogasnih vozila, zajedno s jednim kanaderom. Prvi put u ovoj godini smo angažirali zračne snage za gašenje požara, prvenstveno zato što se radi o teško pristupačnom terenu, kako bismo ga što prije stavili pod nadzor.

Koliko ste imali požara u prvom dijelu godine, u tzv. vatrogasnoj predsezoni?

Sada smo već na više od 300 požara koji su izbili na području zadarske županije od Nove godine. U posljednjih dva tjedna, otkako je vrijeme ljepše i može se raditi u polju, imamo 74 požara tu na prostoru.

Taj dio požara se može povezati s tim da je vatra izbjegla nadzor ljudi?

Svakako da može, ali mi evo uvijek upozoravamo ljude kada spaljuju biljni otpad, što je sada dozvoljeno, da to rade na siguran način. Dakle, da rade s malih hrpicama, da paze kada je vjetrovito i da tada nikako ne pale, da uz sebe uvijek imaju priručna sredstva za gašenje, kako bi požar mogli ugasiti, ako se vatra proširi. U slučaju izbijanja požara, da odmah neodgodivo nazovu vatrogasce i prijave to.

Je li obavezno prijaviti vatrogascima?

Tako je, za svako kontrolirano spaljivanje, koje se događa u ovom vremenu kada je dozvoljeno, obavezno je prijaviti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi.