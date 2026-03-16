UBOJSTVO U SRBIJI /

Potraga za ubojicom: Kamere ga snimile nakon krvavog pira?

Foto: Shutterstock/ilustracija

Identitet osumnjičenog nije objavljen, no u tijeku je potraga

16.3.2026.
17:21
Dunja Stanković
Policija iz Čačka u Srbiji traga za osumnjičenim za ubojstvo nakon što je u zgradi pronađeno tijelo muškarca (58) u ponedjeljak. 

Prema trenutačno dostupnim informacijama, zločin se dogodio u Ulici Dragomira Minića. Identitet osumnjičenog nije objavljen, no u tijeku je potraga. 

 "Samo smo odjednom čuli policiju i Hitnu pomoć, a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubojstva. Ne znamo točno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi otprije poznati policiji", kazala je za RINU uznemirena stanarka.

Dodala je da nisu čuli pucanj.

Telegraf prenosi da su na terenu nadležne ekipe za očevid, a MUP iz Čačka još uvijek nije objavio službene detalje. 

"Snimke sigurnosnih kamera pokazale su da je ubojica nonšalantno nakon krvavog pira izašao iz zgrade i udaljio se u nepoznatom pravcu", dodaje sugovornik Telegrafa. 

UbojstvoSrbijaCacakCrna KronikaPotraga
