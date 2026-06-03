EnTenTinići ponovno osvajaju Lisinski: ljetni spektakl rasprodan do posljednjeg mjesta

Zvjezdana postava na pozornici Velike dvorane

U organizaciji RTL Hrvatske, ovaj događaj obećava cjelovito obiteljsko iskustvo. Kroz program ispunjen pjesmom, plesom i radošću, publiku će voditi omiljeni Jojo, stvarajući nezaboravnu atmosferu za sve prisutne. Na pozornici će mu se pridružiti impresivan niz izvođača, među kojima je i sedam istaknutih dječjih zborova: Zagrepčanke i dečki, Zabočki mališani, Zagrebački anđeli, Trešnjići, Bajka, Crescendo i Smješak. Njihovi glasovi ispunit će dvoranu poznatim hitovima koje generacije djece pjevaju. Cjelokupan program osmišljen je kao vesela interakcija koja će rasplesati i male i velike, stvarajući uspomene koje će trajati.

Foto: Promo

Foto: Promo

Dokazana formula za uspjeh

Fenomen rasprodanog Lisinskog za EnTenTiniće nije slučajnost, već nastavak tradicije koja potvrđuje njihovu čvrstu vezu s najmlađom publikom. Sličan uspjeh zabilježen je i s prethodnim koncertom, 'EnTenTinići – zimska čarolija', koji je također bio rasprodan u rekordnom roku, ponekad u tek nešto više od sat vremena. Upravo ta konstantna i velika potražnja svjedoči o kvaliteti produkcije i neodoljivoj privlačnosti likova – mišice Ene, slonića Tena, zebrice Tine i medvjeda Brufa. Ovi junaci, uz goste poput popularnog Kockića, postali su sinonim za vrhunsku dječju zabavu u Hrvatskoj. Svaki njihov nastup više je od koncerta; to je interaktivni doživljaj u kojem djeca pjevaju hitove poput „Nije lako bubamarcu“ i plešu uz zarazne ritmove. Osmjesi na licima djece po izlasku iz dvorane nakon svakog nastupa najbolji su pokazatelj da EnTenTinići ispunjavaju i nadmašuju sva očekivanja.

Foto: Promo

Dječji spektakl u hramu glazbe

Činjenica da dječji koncert s takvom lakoćom puni Veliku dvoranu Lisinskog svrstava EnTenTiniće uz bok najcjenjenijih domaćih i etabliranih glazbenih imena. Zagrebački hram glazbe, poznat po ugošćavanju Zagrebačke filharmonije i svjetskih zvijezda, ovim događajem potvrđuje svoju ulogu kulturnog središta otvorenog za sve generacije. U rasporedu u kojem se izmjenjuju klasični koncerti i nastupi velikih bendova, jutarnji termin rezerviran za EnTenTiniće pokazuje da postoji golem i neprekidan interes za visokokvalitetne sadržaje namijenjene djeci. To što je koncert rasprodan tjednima unaprijed jasan je signal tržištu da je ulaganje u programe za najmlađe ne samo kulturno važno, već i iznimno cijenjeno od strane vjerne publike.

Foto: Promo

S nestrpljenjem se iščekuje subotnje jutro kada će Lisinski ponovno odjekivati dječjim smijehom. Za sretnike koji su na vrijeme osigurali svoje mjesto, 'Ljeto dolazi!' bit će slavlje djetinjstva, glazbe i zajedništva. Ovaj događaj još jednom potvrđuje da su EnTenTinići stvorili formulu koja uspješno spaja zabavu i edukaciju, ostavljajući trajan i pozitivan trag u odrastanju novih generacija. Za koncert se možete zagrijatu na Voyo KIDS profilu gdje vas čekaju hitovi i likovi uz koje ćete pjevati u dvornani! Vidimo se.