Iznenadni pljusak odgodio početak spektakla u Sinju: 'Spremni smo za sva iznenađenja'

Stigao je vikend kojem se najviše vesele u Sinju! Sprema se 311. izdanje Sinjske alke, viteškog natjecanja u spomen pobjede nad Osmanlijama iz 1715.

Riječ je o jednoj od najvažnijih hrvatskih kulturno-povijesnih manifestacija pod zaštitom UNESCO-a. Iako je poslijepodne grad osvježio pljusak, u grad će stići tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva.

Zbog gužvi koje se očekuju tijekom idućih dana na snazi će biti posebna regulacija prometa. No, o gužvama malo tko razmišlja jer svi jedva čekaju početak natjecanja.

Kiša je počela oko 16 sati, padala je punih sat vremena. Na samom trkalištu palo je nekoliko centimetara vode, što je dodatno otežalo same uvjete na trkalištu. Bilo je intervencija kako bi se Bara održala i na svu sreću, uz intervenciju ljudi koji rade na održavanju, Viteškog alkarskog društva, vrlo brzo se situacija smirila i oko 18.15 sati započela je 311. Bara.

Razgovor s Ivanom Nasićem

Razgovarali smo s Ivanom Nasićem, tajnikom Viteškog alkarskog društva, koji objašnjava: "Bara je generalna proba. Ne samo da je razlika to što je generalna proba, nije glavna priredba, alkari nastupaju praktički u civilu, nisu u svečanim odorama."

Kako bi se utrka održala, dodatno se nasuo dunavski pijesak. "Postoji taj pijesak, dunavski, ove godine smo nabavili oko 200 kubika. To je otprilike polovica pijeska koji je na alkarskom trkalištu. On je porozan, vodopropustan i omogućava da velika kiša ne ošteti trkalište. To se dogodilo danas, naša služba uspjela je sačuvati trkalište da se Bara održi", navodi Nasić.

Skliska staza velika je opasnost za konje i alkare. "Imamo ljude koji to odlučuju - alajčauš sa zamjenikom izvijestio je vojvodu koji je u dogovoru s Časnim sudom i vodstvom Alkarskog društva donio odluku da se ipak iziđe na trkalište", navodi naš sugovornik.

"Sutra mogućnost kiše postoji, ali u nedjelju je sigurno sunce", kaže Nasić, ali navodi da su spremi za sve scenarije: "Vidjeli ste prošle godine da smo promptno reagirali i za sedam dana održali novu alku. Spremni smo za sva iznenađenja."

Alkarski časni sud za ovogodišnju Baru donio je neke odluke pa je ona skraćena, da bi alkari imali priliku završiti utrku dok još ima dnevnog svjetla. "Počeli smo 45 minuta kasnije nego što se planiralo. Da se ne bi ušlo u noć, skraćeno je tako da nema mimohoda alkarskih momaka između trka, a u trećoj će sudjelovati samo oni koji imaju izgleda za pobjedu", zaključuje Nasić.