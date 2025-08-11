Na tribinama nikada nije bilo vatrenije: Ove ljepotice podržavale su alkare u Sinju

Unatoč tjedan dana odgode zbog kiše i nevremena, grad pod Kamičkom dočekao je svoje goste s osmijehom i – može se slobodno reći – nikad raskošnijim galerijama ljepote.

Na trkalištu ispunjenom s pet tisuća gledatelja, dame u elegantnim haljinama, šeširima i lepršavim ljetnim kombinacijama plijenile su pažnju fotografa jednako kao i alkari u punom galopu. Neke ljepotice zauzele su prva mjesta na tribinama, druge su sve promatrale s balkonâ starih sinjskih kuća, a svaka od njih bila je dio posebne slike grada. Posebno je ponovno oduševila Sanja Musić Milanović, čiji je sofisticirani stil i ovoga puta izazvao komentare i divljenje publike.

Za mnoge, dolazak na Sinjsku alku nije samo gledanje viteškog nadmetanja, nego i prilika da pokažu svoj najbolji stajling, susretnu stare znance i osjete puls grada koji u tim danima postaje središte cijele Hrvatske.