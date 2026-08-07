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UOČI ALKE /

Policija upozorava vozače: U Sinju se očekuju velike gužve i posebna regulacija

Policija upozorava vozače: U Sinju se očekuju velike gužve i posebna regulacija
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija će sankcionirati nepropisno parkirana vozila te ih, kada za to budu ispunjeni zakonski uvjeti, premjestiti

7.8.2026.
18:27
Hina
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Splitsko-dalmatinska policija uvest će u nedjelju u Sinju posebnu regulaciju prometa zbog održavanja 311. Sinjske alke, koja počinje u 16,30 sati, te je pozvala vozače da poštuju upute kako bi se promet odvijao sigurno i bez zastoja. Policija je izvijestila da će se od ranih jutarnjih sati postupno uvoditi ograničenja prometa na više lokacija u Sinju.

Od 7 sati promet će biti ograničen na raskrižju Ulice 126. brigade HV-a i Puta Pazara, od 7,30 sati u Matića ulici, Ulici A. K. Miošića, Ulici Kvartiri i Ulici kneza Branimira, a od 8,30 sati i na raskrižju Ulice 126. brigade HV-a i Puta Ruduše. Pojedine prometnice tijekom dana bit će u cijelosti zatvorene.

Parkiranje neće biti dopušteno u ulicama Put Pazara, Put Ruduše, 126. brigade HV-a, Put Petrovca, Istarska, Petrovac, Kvartiri, A. K. Miošića, Glavička, Kneza Branimira i Luka. Policija će sankcionirati nepropisno parkirana vozila te ih, kada za to budu ispunjeni zakonski uvjeti, premjestiti.

Gužve i zatvaranje cesta

Vozačima preporučuju da izbjegavaju središte Sinja, da koriste alternativne prometne pravce te ne parkiraju na mjestima gdje je to zabranjeno. Upozoravaju i da su tijekom održavanja Alke moguće veće prometne gužve i povremena zatvaranja pojedinih prometnica.

Policija je najavila da će, sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, snimati javno okupljanje prije, tijekom i nakon njegova završetka.

Pu Splitsko DalmatinskaSinjSinjska AlkaRegulacija Prometa
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