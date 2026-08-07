Planirate prema Sinju? Policija izdala važno upozorenje za hodočasnike i vozače

Splitsko-dalmatinska policija u petak je izvijestila o posebnim prometnim mjerama uoči blagdana Velike Gospe zbog očekivanog povećanog broja hodočasnika koji će se 8./9. kolovoza kada je hodočašće mladih i 14./15. kolovoza te na sam blagdan 15. kolovoza kretati cestama prema Sinju.

Zbog hodočašća mladih, hodočašća uoči blagdana Velike Gospe i središnje vjerske svečanosti očekuje se veći broj osoba na državnim, županijskim i lokalnim cestama prema Sinju, a policija poziva hodočasnike da se kreću preporučenim pravcima te vozače na povećan oprez.

Prema policijskoj procjeni, najveći broj hodočasnika kretat će se iz smjera Splita i Solina preko stare ceste Solin-Klis, Dugopolja, Križica, Dicma i Brnaza prema Sinju, iz smjera Imotskog cestom D60, iz smjera Vrlike cestom D1, iz smjera Bosne i Hercegovine cestom D219, iz smjera Muća cestom D56 preko Sutine te iz smjera Šestanovca preko Blata na Cetini, Novih Sela i Ugljana.

Policija je izvijestila da će biti zabranjeno prometovanje županijskom cestom ŽC 6253, starom cestom Solin-Klis, 8./9. i 14./15. kolovoza od 20 sati do potrebe, osim za vozila stanara. Promet će se preusmjeravati na državnu cestu D1, odnosno brzu cestu Solin-Klis.

Zabranjeno kretanje pješaka autocestom A1

Vozače koji će prometovati dionicama kojima će se kretati hodočasnici policija poziva da voze oprezno i usporeno, prilagode brzinu uvjetima na kolniku i gustoći prometa pješaka i vozila te poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute policije na terenu.

Hodočasnike se upozorava da je zabranjeno kretanje pješaka autocestom A1 te brzom cestom Solin-Križice, odnosno dionicom ceste D1. Policija preporučuje da se, kada god je moguće, kreću izvan kolnika ili što bliže lijevom rubu kolnika, jedan iza drugoga, a iznimno uz desni rub kada je to sigurnije.

Hodočasnicima se također preporučuje korištenje svjetlije odjeće, svjetiljki, reflektirajućih prsluka, narukvica i drugih reflektirajućih materijala, osobito tijekom noći.

Vozačima u tranzitu policija sugerira korištenje alternativnih prometnica, a svim vozačima preporučuje da na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, izbjegavaju prometovanje državnom cestom D1 kroz Sinj.

Policija će tijekom noći biti prisutna na pravcima kretanja hodočasnika, nadzirati i upravljati prometom te poduzimati mjere radi sigurnog odvijanja hodočašća, s posebnim naglaskom na zaštitu pješaka i sprječavanje najtežih prometnih prekršaja.