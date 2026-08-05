Bulj objavio video iz Knina: 'Sramota za hrvatski narod, pogledajte što se događa!'

Gradonačelnik Sinja i Mostov saborski zastupnik Miro Bulj u srijedu je izrazio nezadovoljstvo načinom proslave obljetnice vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja u Kninu.

Bulj je objavio videozapis s proslave u Kninu i ustvrdio da su "politička elita i dezerteri ogradili i ostavili narod iza ograde".

"Na najveličanstveniji dan bismo svi trebali biti zajedno, i političari koji vode narod i narod u zajedničkoj proslavi", napisao je Bulj uz snimku i dodao kako je vrijeme da se prestane s ovakvom proslavom.

'Sramota za hrvatski narod'

"Pogledajte što se događa - ograde kako bi se sačuvali, kako ih nazvati - zrinjevačka kroasan bojna", govori Bulj na snimci.

"Zabranili su hrvatskim braniteljima. Sramota za hrvatski narod! Sramite se što se zabranili hrvatskom narodu da uđu u slobodni grad Knin na proslavu", dodao je zastupnik, koji je i pomaknuo traku koja je odvajala građane od političara.

Podsjetimo, proslava Oluje u Kninu je započela u 6.30 sati tradicionalnom budnicom.

Počast poginulima odana je oko 9 sati ispred Spomenika hrvatske pobjede Oluja, a središnja svečanost krenula je u 9.40 sati na Stadionu NK Dinara i na Kninskoj tvrđavi.