Mijenjaju se pravila o prometnim kaznama: Donosimo detalje

Ako ste dobili prometnu kaznu i mislili 'žalit ću se, možda prođem bolje', ta računica uskoro više neće vrijediti. Država mijenja pravila kako bi rasteretila prekršajne sudove, a najveća promjena tiče se upravo onih koji su se najčešće žalili.

Zaustavila vas je policija, ispisala prekršajnu kaznu i što sad? Platiti je odmah, u roku osam dana ili pak okušati sreću na sudu?

U Hrvatskoj je prema podacima Katedre za kazneno pravo iz 2024. čak 84 posto vozača s prekršajnim nalogom uložilo prigovor sudu.

Potez koji se isplatio

Statistika je pokazala da se takav potez često isplatio. U više od 92 posto predmeta sud je smanjio kazne koje je odredila policija, novčane u prosjeku za 58 posto.

Odvjetnik i bivši sudac Rafael Krešić ističe: "Ulažu prigovore svi koji se nadaju da će pred sudom dobiti manju kaznu. Što se često događa, jer policija u pravilu s prekršajnim nalozima ide s maksimalnim iznosima, a ako postoji mogućnost da platite 2/3 kazne na kraju sudskog postupka, a ne samo policijskog, onda onaj tko želi dobiti na vremenu će se to i dogoditi."

Upravo tu logiku sada država želi promijeniti. Svi koji idu na sud, ako predmet izgube, ne mogu računati na popust od 2/3 - plaćaju puni iznos policijske kazne - do posljednjeg centa.

Policija će bez suda moći riješiti i teže prekršaje... prag se sa 663 eura penje na 1000 eura. Popust od 50 posto iznosa, ostaje za sve čija je kazna do 390 eura, a za prijestupe do 300 eura izdat će se upozorenje.

Poruka vozačima - plati odmah, povlačenje se neće isplatiti

"Prekršajni sudovi su s najvećim brojem predmeta i sa starim i novim slučajevima, ako će ih to potaknuti da riješe stare jer neće imati novih priljeva, onda je to dobrodošlo i to pozdravljam", ocjenjuje Krešić.

Sud će i dalje tražiti oni kojima prijete zabrane vožnje, negativni bodovi ili gubitak dozvole, kažu odvjetnici kroz čije je urede prošlo na stotine takvih slučajeva. "U pravilu tu su i profesionalci kojima ovisi egzistencija. U svakom slučaju će htjeti da su odluči mora li mu se mjera izreći ili ne", kaže odvjetnik Srđan Brajević.

"Ako je osoba u opasnosti da mu se unutar dvije godine dogodi 12 negativnih bodova, on će nastojati da odgodi kaznu pa i po uvjetom da plati veću kaznu ako će ga to koštati poništenja kaznenih bodova", navodi Krešić.

Poruka vozačima je plati odmah, jer se povlačenje po sudu više neće isplatiti. Nakon što se zakon ovih dana objavi u narodnim novinama, kreće rok od osam dana nakon kojeg nova pravila za vozače stupaju na snagu.