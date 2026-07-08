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BIJESNIH 183 NA SAT /

Pijani Slovenac bez vozačke divljao na A3, pogledajte koliku su mu kaznu odrezali

Pijani Slovenac bez vozačke divljao na A3, pogledajte koliku su mu kaznu odrezali
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Foto: Screenshot/Hak.hr

Zatraženo je i da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane korištenja strane vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju od godinu dana

8.7.2026.
8:43
danas.hr
Screenshot/Hak.hr
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U nedjelju oko 17.40 na autocesti A3 Bregana-Lipovac, državljanin Slovenije (30) vozio je 189 kilometara na sat na dijelu gdje je dozvoljena brzina 100 kilometara na sat. 

"Na naredbe policijskih službenika - zvučne i svjetlosne signale, vozač se nije zaustavio već je nastavio vožnju u smjeru istoka, nakon čega je u više navrata kršio prometne propise - više puta mijenjao traku odnosno vozio tzv. slalom vožnjom te nije koristio pokazivač smjera. Nakon zaustavljanja, vozač je alkotestiran te mu je utvrđena koncentracija alkohola od 2,01 g/kg u organizmu. Također, utvrđeno je da mu je vozačka dozvola Republike Slovenije oduzeta, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu", izvijestila je PU zagrebačka.

Vozač je uhićen te doveden na Općinski sud u Velikoj Gorici. Policija je predložila da ga se zadrži radi sprječavanja ponavljanja prekršaja te kaznu zatvora od 90 dana i novčanu kaznu od 8550 eura. Zatraženo je i da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane korištenja strane vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju od godinu dana. Nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici vozač je proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.245 eura, kao i navedena zaštitna mjera u predloženom trajanju.

SlovenacAutocesta A3Prebrza VožnjaKazna
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