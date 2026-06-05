Ovaj kafić u stijeni prava je atrakcija: 'Imate osjećaj kao da lebdite iznad doline'

Slovenija je prepuna prekrasnih mjesta, ali neka vas osvoje već na prvi pogled i dugo ostanu u sjećanju. Ako ste posljednjih mjeseci provodili vrijeme na društvenim mrežama, sigurno ste barem jednom vidjeli malu drvenu kućicu koja izgleda kao da doslovno visi na stijeni iznad zelene doline. Riječ je o poznatom Orlovom gnijezdu.

Ovaj neobični kafić smješten je u srcu Logarske doline, a mnogi ga nazivaju jednim od najfotogeničnijih mjesta u Sloveniji.

Lokacija koja izgleda nestvarno

Orlovo gnijezdo nalazi se pri samom kraju Logarske doline, nedaleko od impresivnog slapa Rinka. No ovo nije samo mjesto za kavu s pogledom, riječ je o pravom vidikovcu s kojeg se pruža spektakularan pogled na Kamniško-Savinjske Alpe.

Dok sjedite na terasi s kavom ili pićem u ruci, imate osjećaj kao da leb­dite iznad doline, okruženi planinskim vrhovima višima od 2000 metara.

“U svijetu gdje društvene mreže često uljepšavaju stvarnost, Orlovo gnijezdo jedno je od rijetkih mjesta koje uživo izgleda još impresivnije”, pišu Putoholičari.

Vrijedi li posjeta?

Ako tražite ideju za vikend izlet koji kombinira laganu šetnju, prirodu i pogled koji ostavlja bez daha, Logarska dolina definitivno zaslužuje mjesto na vašoj listi.

A Orlovo gnijezdo upravo je ono mjesto zbog kojeg ćete poželjeti ostati malo duže.

POGLEDAJTE GALERIJU