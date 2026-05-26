Tajanstveno mjesto privlači pažnju milijuna hodočasnika: Vjeruje se da se ovdje krstio Isus Krist

Na istočnoj obali rijeke Jordan, nedaleko od Mrtvog mora, nalazi se prostor koji se ne ističe vanjskim sjajem, nego svojom duhovnom i povijesnom važnošću.

Bethany Beyond the Jordan, odnosno Al-Maghtas, prema kršćanskoj tradiciji smatra se mjestom na kojem je Ivan Krstitelj krstio Isusa Krista. Krajolik je jednostavan i ogoljen, bez raskoši i vizualnih elemenata koji bi odvlačili pažnju, no upravo takva suzdržanost daje mu snažan simbolički i emotivni značaj.

Povijesno središte uz promjenjivu rijeku

Mjesto se nalazi oko devet kilometara sjeverno od Mrtvog mora i obuhvaća arheološku zonu koja se sastoji od Tell Al-Kharrara (Elijah’s Hilla) te područja uz rijeku s ostacima ranokršćanskih crkava. UNESCO ga je 2015. godine uvrstio na Popis svjetske baštine zbog iznimne povijesne i vjerske važnosti, pišu Putoholičari.

Tijekom stoljeća tok rijeke Jordan se mijenjao, pa se današnja obala ne poklapa u potpunosti s prostorom koji se tradicionalno povezuje s događajem krštenja. Posjet uključuje obilazak arheoloških ostataka, hodočasničkih staza i bazena za krštenje, nakon čega se dolazi do same rijeke, gdje se jasno vide i tragovi života s druge strane granice.

Pristup mjestu odvija se preko posjetiteljskog centra, odakle se organiziranim prijevozom odlazi do arheološke zone i rijeke. Individualno kretanje prostorom nije predviđeno zbog njegove osjetljivosti i blizine granice pa se obilazak odvija uz vodiče i u kontroliranim uvjetima.

Na samom terenu može se vidjeti niz ostataka crkava, samostana i kršćanskih svetišta, uz posebno važno područje povezano s biblijskom tradicijom proroka Ilije. Cijeli posjet osmišljen je kao interpretacija prostora, a ne klasična turistička atrakcija.

Spoj povijesti, tradicije i vjere

Boravak u mjestu traje u pravilu sat do sat i pol te se često kombinira s drugim znamenitostima u okolici, poput Madabe, planine Nebo i Mrtvog mora. Ulaz se može uključiti u Jordan Pass, što posjet čini jednostavnijim i povoljnijim u sklopu šireg putovanja.

Bethany Beyond the Jordan ostavlja dojam mirnog i simboličnog prostora u kojem se povijest, tradicija i vjera stapaju u jednostavan krajolik uz rijeku. Upravo to je razlog zbog kojeg ovo mjesto mnogima ostaje jedno od najupečatljivijih na putovanju Jordanom.

