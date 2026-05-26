'Crna iskra' zaklela se srušiti Putina: 'Najveće prokletstvo Rusije mora se slomiti'

Podzemni ruski pokret otpora koji poziva na "uklanjanje" Vladimira Putina izjavio je da despota može svrgnuti samo silom. Skupina, poznata kao Crna iskra, tvrdi da gradi tajnu antirežimsku mrežu unutar Rusije koju čine profesionalci "srednje klase", poslovni ljudi, antiratni aktivisti i borci s ratnim iskustvom, piše Metro.co.uk.

Čovjek iza skupine otkriven je kao Igor Volobuev, bivši potpredsjednik Gazprombanka, treće najveće banke u Rusiji, koji je prebjegao u Ukrajinu nakon Putinove invazije i naoružao se protiv Rusije. Volobuev tvrdi da su u tijeku promjene u Rusiji i da su članovi Putinove elite izgubili vjeru u svog vođu.

"Svi to vide. Više ne može pogoditi nijednu metu", rekao je Volobuev. Manifest Crne Iskre otvoreno poziva na oružani otpor protiv ruske države.

Pokret osuđuje rusku invaziju

"Putinov teror ubio je našu vjeru u dijalog. Shvatili smo da je pod diktaturom pravda prisiljena stajati s Molotovljevim koktelima", rekla je grupa. Pokret osuđuje rusku invaziju na Ukrajinu kao "našu sramotu i naš zločin" te tvrdi da samo uklanjanje Putina nije dovoljno.

"Samo carstvo - najveće prokletstvo Rusije - mora se srušiti“, navodi se u manifestu. Iako na društvenim mrežama nemaju puno pratitelja, manje od 3000 na Telegramu i oko 1500 na X-u, organizacija tvrdi da već ima utjecajne članove diljem Rusije, uključujući i unutar državnog energetskog diva Gazproma. Volobuev je inzistirao da Crna iskra nije zamka FSB-a ili frakcijski projekt Kremlja, dodajući:

"Dobio sam uvjerljive dokaze da je ovaj pokret zaista moćan. Tamo sam upoznao ljude koje sam poznavao dok sam živio u Rusiji. Neki su iz Gazprom sustava", kaže. Bivši bankar tvrdio je da su među članovima inženjeri, IT stručnjaci, odvjetnici, poduzetnici i Rusi ukrajinskog podrijetla koji se protive Putinovom ratu.

'Može ga se svrgnuti samo silom'

Neki sudionici imali su pristup "raznim uredima u Rusiji, uključujući i one na vlasti". Samo ime Crne iskre povezano je s njihovom planiranom sabotažom, prema Volobuevu. Grupa svoj glavni cilj vidi kao uništenje naftne industrije, koju nazivaju "životnom krvlju" Rusije.

Poznato je da Ukrajina surađuje sa skupinom i gotovo svakodnevno napada ključne naftne ciljeve. Volobuev je tvrdio da Putinov ratni stroj iscrpljuje Rusiju politički, ekonomski i psihološki.

"Ljudi su siti Putina. On ih spaljuje u vatri rata", dodao je.

Volobuev je pobjegao iz Rusije 2022. nakon što je dao otkaz u Gazprombanku, jednoj od najvažnijih financijskih institucija Kremlja. Rođen u ukrajinskoj regiji Sumi, kasnije se pridružio ukrajinskim jedinicama teritorijalne obrane i više se puta pojavljivao u ruskim oporbenim medijima napadajući Putinovu vladavinu.

"Ne postoji scenarij u kojem Putin jednostavno odlazi. Može ga se svrgnuti samo silom", zaključio je.