FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MONSTRUOZAN ZLOČIN' /

Putin naredio odmazdu za ukrajinski napad na učenički dom: 'Nije bilo slučajno'

Putin naredio odmazdu za ukrajinski napad na učenički dom: 'Nije bilo slučajno'
×
Foto: Mikhail Metzel/Zuma Press/Profimedia

Jana ⁠Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, rekla je da je 86 tinejdžera spavalo u domu koji pripada Pedagoškom fakultetu Starobilsk u Luhansku kad su ukrajinski dronovi napali zgradu tijekom noći

22.5.2026.
22:04
Hina
Mikhail Metzel/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je naredio svojoj vojsci da se pripremi na odmazdu protiv Ukrajine nakon što je optužio Kijev za smrtonosni napad dronom na učenički dom u kojem je ubijeno šest mladih ljudi, ozlijeđenih je na desetke, dok se 15 vodi kao nestalo.

Putin je rekao da je napad pogodio učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom na istoku Ukrajine. Rekao je da je ukrajinska vojska znala što cilja.

"Ne postoje vojna postrojenja, obavještajne ili slične službe u blizini. Stoga, apsolutno nema temelja za tvrdnju da je streljivo koje je pogodilo zgradu rezultat naših protuzračnih ili sustava elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan; došao je u tri vala, sa 16 dronova koji su ciljali istu lokaciju", rekao je Putin.

Ruska vojska dobila je naredbu da pripremi opcije za odmazdu, rekao je.

Reuters nije uspio nezavisno potvrditi što se dogodilo i nije bilo komentara u petak od Ukrajine, koja želi ponovno zauzeti Luhansk, jednu od četiri istočne pokrajine koje je Moskva jednostrano proglasila svojima 2022. godine, a što je Kijev osudio kao ilegalnu krađu zemlje. Obje strane niječu da namjerno ciljaju civile u ratu. 

Jana ⁠Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, rekla je da je 86 tinejdžera spavalo u domu koji pripada Pedagoškom fakultetu Starobilsk u Luhansku kad su ukrajinski dronovi napali zgradu tijekom noći.

Maria Lvova-Belova, povjerenica za prava djece, rekla je da je 18 djece još uvijek zarobljeno pod ruševinama. Neka djeca koja se liječe u bolnici u ozbiljnom su stanju, dodala je.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će oni koji su odgovorni biti kažnjeni. "Ovo je monstruozan zločin. Napad na obrazovnu instituciju u kojoj su djeca i mladi ljudi", kazao je novinarima.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da je ukrajinski napad razorio gornja tri od ukupno pet katova hostela.

Vladimir PutinUkraijnaNapadUcenicki Dom
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike