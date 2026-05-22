Putin naredio odmazdu za ukrajinski napad na učenički dom: 'Nije bilo slučajno'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je naredio svojoj vojsci da se pripremi na odmazdu protiv Ukrajine nakon što je optužio Kijev za smrtonosni napad dronom na učenički dom u kojem je ubijeno šest mladih ljudi, ozlijeđenih je na desetke, dok se 15 vodi kao nestalo.

Putin je rekao da je napad pogodio učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom na istoku Ukrajine. Rekao je da je ukrajinska vojska znala što cilja.

"Ne postoje vojna postrojenja, obavještajne ili slične službe u blizini. Stoga, apsolutno nema temelja za tvrdnju da je streljivo koje je pogodilo zgradu rezultat naših protuzračnih ili sustava elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan; došao je u tri vala, sa 16 dronova koji su ciljali istu lokaciju", rekao je Putin.

Ruska vojska dobila je naredbu da pripremi opcije za odmazdu, rekao je.

Reuters nije uspio nezavisno potvrditi što se dogodilo i nije bilo komentara u petak od Ukrajine, koja želi ponovno zauzeti Luhansk, jednu od četiri istočne pokrajine koje je Moskva jednostrano proglasila svojima 2022. godine, a što je Kijev osudio kao ilegalnu krađu zemlje. Obje strane niječu da namjerno ciljaju civile u ratu.

Jana ⁠Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, rekla je da je 86 tinejdžera spavalo u domu koji pripada Pedagoškom fakultetu Starobilsk u Luhansku kad su ukrajinski dronovi napali zgradu tijekom noći.

Maria Lvova-Belova, povjerenica za prava djece, rekla je da je 18 djece još uvijek zarobljeno pod ruševinama. Neka djeca koja se liječe u bolnici u ozbiljnom su stanju, dodala je.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će oni koji su odgovorni biti kažnjeni. "Ovo je monstruozan zločin. Napad na obrazovnu instituciju u kojoj su djeca i mladi ljudi", kazao je novinarima.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da je ukrajinski napad razorio gornja tri od ukupno pet katova hostela.