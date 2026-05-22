Uoči povijesnog sastanka NATO-a, Amerikanci poslali žestoku poruku: 'Ovo nije kazna'

Trumpovo "razočaranje" NATO-om bit će tema "jednog od najvažnijih summita u povijesti NATO-a" u Ankari, rekao je u petak američki državni tajnik Marco Rubio u Švedskoj na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a.

Rubio se prvo zahvalio Švedskoj kao domaćinu ministarskog sastanka i tu je njegova ljubaznost završila te je rekao da će nadolazeći summit u Ankari biti "jedan od važnijih sastanaka čelnika u povijesti NATO-a", budući da će lideri morati odgovoriti na Trumpovo "razočaranje" savezom i "odgovorom na operacije na Bliskom istoku".

"To će se morati riješiti, ali neće biti riješeno niti adresirano danas. To je nešto o čemu će se razgovarati na razini lidera", naveo je Rubio.

Marco Rubio danas se sastao i s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom koji je rekao da će se sastanak ministrausmjeriti na troškove obrane, objavio je američki State Department.

"Dobra vijest je da novac sada pristiže. Obrambeni troškovi brzo rastu, nadograđujući uspjeh Haaškog summita - deseci milijardi, a tijekom godina pristižu stotine milijardi. To nas dovodi do pitanja kako osigurati da se dobro troši, a to nas dovodi do velikog problema obrambene industrije koja ne proizvodi dovoljno. To je problem za Europu, SAD-u ito će biti veliko pitanje na summitu u Ankari."

Naveo je da se mora proizvoditi više kako bi NATO zadržao svoju obranu i razinu odvraćanja.

'Ključno je da Ukrajina ostane jaka u borbi'

"I naravno, Ukrajina će biti na dnevnom redu, kako bi se osiguralo da Ukrajina ostane jaka u borbi", rekao je i zahvalio SAD-u na podršci toj zemlji pa tako i na presretačima za Patriot sustave koje plaćaju europski i kanadski saveznici. "Zaista je ključno da Ukrajina ostane jaka u borbi", naveo je.

Druga tema je Iran i Hormuški tjesnac.

Rutte te dodao da je za Bliski istok ključno smanjenje nuklearnih sposobnosti Irana te rakete dugog dometa, da je to važno za Bliski istok, Europu i cijeli svijet", naveo je.

'Trump razočaran nekim zemljama NATO-a'

Rubio je, pak, izrazio razočarenje Donalda Trumpa u neke od saveznika NATO-a vezano za operaciju SAD-a na Bliskom istoku.

"To će se morati riješiti. O tome moraju raspraviti čelnici. U međuvremenu, postoje i druga područja u kojima nastavljamo suradnju. Vidjeli ste predsjednikovu najavu sinoć u vezi s Poljskom i raspoređivanjem snaga (slanje 5000 američkih vojnika u tu zemlju op.a). Uz to, očito je da Sjedinjene Države i dalje imaju globalne obveze koje moraju ispuniti u smislu raspoređivanja naših snaga, a to od nas stalno zahtijeva da preispitujemo gdje postavljamo trupe. Ovo nije kazna. To je samo nešto što je u tijeku i što je postojalo već prije", rekao je.

Dodao je da mora postojati jasna razumijevanja koja su očekivanjakao i da je svima jasno da se danas streljivo ne proizvodi brzinom koja je potrebna za buduće potrebe.

"To je nešto što se mora riješiti i u tome želimo surađivati", naveo je.

'Mali pomak vezano za Iran'

Vezano za Iran naveo je da je došlo do malog napretka.

"Ne želim pretjerivati, ali bilo je malo pomaka, i to je dobro. Temelji ostaju isti: Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Jednostavno ne može. Da bismo to postigli, morat ćemo se pozabaviti pitanjem obogaćivanja urana", izjavio je.

Za Hormuški tjesnac naveo je da Iran pokušava nametnuti sustav naplate cestarine. "Usput, pokušavaju uvjeriti Oman da im se pridruži. Ne postoji nijedna zemlja na svijetu koja bi to trebala prihvatiti", rekao je.

Nastavio je da ako se to dogodi u Hormuškom tjesnacu, da će se to dogoditi na pet drugih mjesta diljem svijeta.