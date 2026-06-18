Problemi u taboru Brazila! Savez objavio kakva je situacija sa Neymarom

Brazil se u Philadelphiji priprema za drugu utakmicu Svjetskog prvenstva, gdje će kasnije tijekom turnira i hrvatska reprezentacija odigrati svoj posljednji susret skupine. Ipak, atmosfera u taboru peterostrukog svjetskog prvaka daleko je od mirne, posebno nakon neuvjerljivog remija protiv Maroka (1:1), koji je otvorio nova pitanja o formi i stabilnosti momčadi Carla Ancelottija.

Dodatni udarac za Brazil stigao je uoči nastavka natjecanja, službeno je potvrđeno da Neymar neće nastupiti u drugoj utakmici skupine protiv Haitija. Zvijezda “Seleçaa” neće putovati s momčadi u Philadelphiju, već ostaje u bazi reprezentacije kako bi nastavio proces oporavka.

Braziliski savez (CBF) objavio je kako će 34-godišnji napadač propustiti ogled te da će fokus biti isključivo na njegovu fizičkom stanju.

“On će ostati u New Jerseyju kako bi optimizirao završnu fazu oporavka, koristeći vrhunske uvjete koje nude hotel The Ridge i trening-centar Columbia Park”, stoji u priopćenju CBF-a.

Iako je Neymar posljednjih dana počeo lagano trenirati te je u utorak odradio individualni rad na travnjaku, a u srijedu sudjelovao u dijelu grupnih vježbi, medicinski stožer odlučio je ne riskirati njegovo zdravlje te ga drži pod strogo kontroliranim opterećenjem.

Ova odluka ponovno je otvorila rasprave u brazilskim medijima i među navijačima,treba li Ancelotti uopće računati na Neymara u ovom stanju ili je njegovo uključivanje u kadar više simbolične prirode nego stvarne natjecateljske potrebe, pogotovo dok neki igrači iz vrha europskog nogometa ove sezone bilježe vrhunsku formu i ostaju u punom natjecateljskom ritmu (Joao Pedro).