Bosna i Hercegovina protiv najopasnijeg protivnika! Spektakl na najskupljem stadionu se bliži

Svjetsko prvenstvo, skupina B 0 Švicarska : 0 Bosna i Hercegovina

Nakon što su obje reprezentacije otvorile Svjetsko prvenstvo identičnim remijima 1:1, sudar Švicarske i Bosne i Hercegovine na velebnom SoFi stadionu u Los Angelesu pretvara se u ključnu utakmicu za sudbinu u iznimno izjednačenoj grupi B. Svi takmaci imaju po jedan bod i jednaku gol-razliku, što znači da pobjednik ovog dvoboja grabi velik korak prema nokaut fazi, dok poraženog stavlja u gotovo bezizlaznu situaciju.

Švicarska pod pritiskom nakon kiksa

Momčad izbornika Murata Yakina u utakmicu ulazi s ogromnim psihološkim teretom. Protiv Katara su potpuno dominirali, uputili čak 26 udaraca prema golu, no na kraju su platili danak neefikasnosti i primili pogodak za 1:1 u sudačkoj nadoknadi. Srećom po Yakina, nema problema s ozljedama te na raspolaganju ima kompletan sastav. Od njih se očekuje da preuzmu kontrolu posjeda, a [glavni zadatak bit će pronaći način da slome organiziranu bosanskohercegovačku obranu. Ključ uspjeha leži u bržem protoku lopte i korištenju brzine krilnih igrača poput Dana Ndoyea kako bi se izbjegla gužva u sredini terena.

Barbarezova formula za uspjeh

S druge strane, Sergej Barbarez i njegovi izabranici pokazali su protiv domaćina Kanade da posjeduju iznimnu taktičku disciplinu. "Zmajevi" su sada u nizu od devet utakmica bez poraza, iako su čak sedam puta remizirali. Ne namjeravaju se nadigravati, već će svoju priliku tražiti iz čvrstog bloka i brzih protunapada. Njihov plan je jasan: prepustiti posjed favoriziranom suparniku, maksimalno suziti prostor kapetanu Granitu Xhaki i onda iskoristiti svaku priliku za tranziciju. Veliko je pitanje hoće li za nastup biti spreman veteran Edin Džeko, no i bez njega je napadač Jovo Lukić pokazao da može biti opasan.

Očekuje nas taktičko nadmudrivanje u kojem Švicarci moraju dokazati zašto slove za favorite, dok će BiH tražiti pobjedu koja bi im otvorila vrata povijesnog uspjeha. Remi ne bi nikoga izbacio, ali bi obje ekipe ostavio pod imperativom slavlja u neizvjesnom zadnjem kolu.