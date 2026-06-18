FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODBIJA SE PREDATI /

Suočila se s okrutnom dijagnozom: 'Moj um funkcionira, ali tijelo me prestaje slušati'

Suočila se s okrutnom dijagnozom: 'Moj um funkcionira, ali tijelo me prestaje slušati'
×
Foto: Jam Press/@unsteadyandready/Jam Press/Profimedia

Prvi simptomi nisu djelovali dramatično. Erin je primijetila slabost u ruci, trzaje mišića i probleme s glasom. Nije ni slutila da su to znakovi neizlječive bolesti

18.6.2026.
18:55
Antonela Ištvan
Jam Press/@unsteadyandready/Jam Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

''Imate amiotrofičnu lateralnu sklerozu'', to je rečenica koju nitko ne želi čuti. Teško ju je prihvatila i Amerikanka Erin Taylor, kojoj su liječnici u 23. godini rekli da boluje od ove neizlječive bolesti poznate kao ALS.

Prvi simptomi nisu djelovali dramatično. Erin je primijetila slabost u ruci, trzaje mišića i probleme s glasom. Nije ni slutila da su to znakovi neizlječive bolesti. ''Nikada prije nisam čula za ALS. Kad su mi postavili dijagnozu, nisam imala pojma što to znači'' prisjeća se. Kod liječnika je bila s majkom. ''Pogledala sam je kako plače i pitala: ‘Hoću li umrijeti?’ Odgovor sam zapravo znala već iz njezina izraza lica.''

@unsteadyandready I didn’t say how I would practice. #als #keepingitreal #alsawareness #skank #eyegaze ♬ original sound - erin taylor

Bolest koja uništava živčane stanice

Amiotrofična lateralna skleroza postupno uništava živčane stanice koje upravljaju mišićima i dovodi do gubitka pokretljivosti i sposobnosti govora. Od aktivne mlade žene s obećavajućom karijerom botaničarke, u nekoliko mjeseci postala je nepokretna i potpuno ovisna o pomoći drugih. Točnije o majci, koja ju je ubrzo nakon dijagnoze vratila kući. ''Od 17. godine živjela sam sama. Napustiti sve što sam izgradila bilo je strašno teško'', kaže Erin. No ono što ju je čekalo bilo je još teže.

Suočila se s okrutnom dijagnozom: 'Moj um funkcionira, ali tijelo me prestaje slušati'
Foto: Jam Press/@unsteadyandready/Jam Press/Profimedia

Bolest neumoljivo napreduje. Danas je u invalidskim kolicima i treba pomoć i za osnovne aktivnosti. ''Netko mi mora prati zube, odijevati me, tuširati i hraniti. Nevjerojatno je frustrirajuće biti ovisan o drugima'', kaže. Mišići joj otkazuju jedan po jedan. ''Sada je došlo do toga da pokušavam pomaknuti ruke ili noge, ali ništa se ne događa. Gledam svoje udove kao da nisu moji. Nepomični su“, dodaje. Postupno se pogoršava i njezina sposobnost govora. ''Nitko ne shvaća koliko je komunikacija moćna dok je ne izgubiš'', kaže Erin.

Bolest je zbližila njezinu obitelj i svi pomažu koliko mogu. Unatoč svemu, Erin je odlučila ne odustati. Dok je još mogla, skakala je padobranom, letjela paragliderom, vozila se u trkaćem automobilu i putovala na mjesta o kojima je prije samo sanjala.

''Najviše mi nedostaje mogućnost normalne komunikacije. Ljudi često misle da sam mentalno oštećena, ali moj um funkcionira jednako kao prije. Samo sam zarobljena u tijelu koje me prestaje slušati'', objašnjava.

Iako joj bolest oduzima jednu sposobnost za drugom, Erin odbija odustati. Svaki novi dan vidi kao priliku za stvaranje novih uspomena i dokaz da ni smrtonosna dijagnoza ne mora čovjeku oduzeti volju za životom.

POGLEDAJTE GALERIJU 

 

AlsDijagnozaNeizlječiva BolestLiječnici
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike