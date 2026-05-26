FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMILOSRDNA DIJAGNOZA /

Mislio da ima gripu, a onda je ostao paraliziran: 'Najgora groznica koju sam doživio'

Mislio da ima gripu, a onda je ostao paraliziran: 'Najgora groznica koju sam doživio'
×
Foto: Jam Press/Onkgopotse Koloti/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Sve je počelo nakon vjenčanja prijatelja u srpnju 2025. Tinus i supruga Megan su se razboljeli, ali ona se brzo oporavila, a njegovo stanje se pretvorilo u horor priču

26.5.2026.
19:17
Magazin.hr
Jam Press/Onkgopotse Koloti/MEGA/The Mega Agency/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Prije opake dijagnoze planirao je novi život u Irskoj i razmišljao o djeci. Danas je Tinus Greyling (35) iz Centuriona u Južnoafričkoj Republici sretan što je uopće živ. Mislio je da ima gripu, a onda mu se život zauvijek promijenio. 

Sve je počelo nakon vjenčanja prijatelja u srpnju 2025. Tinus i njegova supruga Megan su se razboljeli, ali ona se uskoro oporavila, a njegovo se stanje pretvorilo u horor priču. "Bila je to najgora groznica koju sam ikada doživio. Boljeli su me mišići, bilo je svejedno jesam li sjedio ili stajao," prisjeća se Tinus.

Liječni mu pripisao antibiotike

Kada ni nakon dva tjedna nije došlo do poboljšanja liječnik mu je propisao antibiotike. Samo nekoliko sati kasnije počela je nepodnošljiva bol u kuku. "Osjećao sam kako mi život istječe iz noge'', opisuje. U samo 15 minuta ostao je djelomično paraliziran i završio u bolnici. Sljedeći dan nije osjećao tijelo od prsa prema dolje.

Mislio da ima gripu, a onda je ostao paraliziran: 'Najgora groznica koju sam doživio'
Foto: Jam Press/Onkgopotse Koloti/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Liječnici dugo nisu znali što se događa. Na kraju je stigla šokantna dijagnoza, transverzalni mijelitis, rijetka neurološka bolest koja uzrokuje upalu leđne moždine i može dovesti do paralize. 

"Mislila sam da ću izgubiti muža," kaže Tinusova supruga Megan prisjećajući se beskrajnih dana čekanja na rezultate pretraga. No zapanjujuće, ali Tinus nije podlegao panici. "U bolnici sam jednostavno živio dan za danom," objašnjava ovaj softverski inženjer.

Nakon tri mjeseca hospitalizacije i nekoliko tjedana rehabilitacije ponovno se učio oblačiti, prati zube i upravljati kolicima. Liječnici mu još uvijek ne mogu reći hoće li ikada ponovno hodati. No Tinus odbija odustati. "Da, ne mogu hodati, ali živ sam'', kaže te dodaje kako sada polaže nadu u terapiju matičnim stanicama. I u san da će jednog dana s Megan imati željeno dijete.

POGLEDAJTE GALERIJU 

DijagnozaParalizaGroznicaBoloviLiječnici
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike