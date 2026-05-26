Mislio da ima gripu, a onda je ostao paraliziran: 'Najgora groznica koju sam doživio'

Prije opake dijagnoze planirao je novi život u Irskoj i razmišljao o djeci. Danas je Tinus Greyling (35) iz Centuriona u Južnoafričkoj Republici sretan što je uopće živ. Mislio je da ima gripu, a onda mu se život zauvijek promijenio.

Sve je počelo nakon vjenčanja prijatelja u srpnju 2025. Tinus i njegova supruga Megan su se razboljeli, ali ona se uskoro oporavila, a njegovo se stanje pretvorilo u horor priču. "Bila je to najgora groznica koju sam ikada doživio. Boljeli su me mišići, bilo je svejedno jesam li sjedio ili stajao," prisjeća se Tinus.

Liječni mu pripisao antibiotike

Kada ni nakon dva tjedna nije došlo do poboljšanja liječnik mu je propisao antibiotike. Samo nekoliko sati kasnije počela je nepodnošljiva bol u kuku. "Osjećao sam kako mi život istječe iz noge'', opisuje. U samo 15 minuta ostao je djelomično paraliziran i završio u bolnici. Sljedeći dan nije osjećao tijelo od prsa prema dolje.

Liječnici dugo nisu znali što se događa. Na kraju je stigla šokantna dijagnoza, transverzalni mijelitis, rijetka neurološka bolest koja uzrokuje upalu leđne moždine i može dovesti do paralize.

"Mislila sam da ću izgubiti muža," kaže Tinusova supruga Megan prisjećajući se beskrajnih dana čekanja na rezultate pretraga. No zapanjujuće, ali Tinus nije podlegao panici. "U bolnici sam jednostavno živio dan za danom," objašnjava ovaj softverski inženjer.

Nakon tri mjeseca hospitalizacije i nekoliko tjedana rehabilitacije ponovno se učio oblačiti, prati zube i upravljati kolicima. Liječnici mu još uvijek ne mogu reći hoće li ikada ponovno hodati. No Tinus odbija odustati. "Da, ne mogu hodati, ali živ sam'', kaže te dodaje kako sada polaže nadu u terapiju matičnim stanicama. I u san da će jednog dana s Megan imati željeno dijete.

