Rijetka dijagnoza: Djevojka (25) mislila da je napuhana, a sada u bolnici 'umire od gladi'

Charlotte Kent (Bennett) (25) iz mjesta Earith u Cambridgeshireu, nekada vesela i aktivna studentica, posljednjih je pet godina provela prikovana za bolnički krevet – točnije, čak 47 od posljednjih 60 mjeseci. Uzrok? Rijetko, iznimno opasno zdravstveno stanje poznato kao sindrom gornje mezenterične arterije (SMA), odnosno Wilkiejev sindrom.

Riječ je o rijetkoj dijagnozi kod koje je dio tankog crijeva priklješten između dviju krvnih žila u abdomenu, što blokira prolaz hrani. Posljedice su izrazito bolne i ozbiljne: snažni bolovi u trbuhu, mučnina, osjećaj sitosti nakon vrlo male količine hrane, te — ono najgore — dramatičan gubitak težine i pothranjenost. Charlotte je danas, doslovno, potpuno izgladnjela.

Prvi simptomi već u 13. godini

Prvi simptomi pojavili su se kada je imala 13 godina i trenirala gimnastiku – osjećaj nadutosti i mučnina postali su svakodnevica. S godinama se stanje pogoršavalo.

"U veljači 2020. liječnici su joj izvadili slijepo crijevo, nadajući se da će to riješiti problem, ali bolovi su se samo pogoršali. Počele smo svakih nekoliko mjeseci odlaziti u bolnicu — zbog bolova, nadutosti, povraćanja, a onda i pothranjenosti", kazala je njezina majka Leanne Bennett (46), koja joj je i stalna njegovateljica.

Godine 2021. Charlotte više nije mogla zadržati hranu, pa je počela koristiti sondu za hranjenje. Tek je jedan radiolog postavio točnu dijagnozu — Wilkiejev sindrom — za koji još uvijek nije poznato koliko točno ljudi u svijetu pogađa.

Jedino rješenje operacija u SAD-u

Jedino rješenje za Charlotte je takozvani Alvearov zahvat u kojem se dvanaesnik (početni dio tankog crijeva) kirurški premješta i miče iz neprirodnog položaja. No, zahvat nije dostupan u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Operacija traje samo jedan do dva sata ako sve ide po planu, i to je njezina jedina šansa da preživi. Charlotte pred našim očima polako umire – njezino tijelo jednostavno odustaje", rekla je Leanne.

I sama Charlotte priznaje da joj je sve teže iz dana u dan:

"Osjećam kao da mi je život stao – svijet se okreće, a ja sam zapela na istom mjestu. Ne bih ovo poželjela nikome. Samo želim imati normalan život, a to mi se ne čini kao prevelika želja".

Iako joj je u Velikoj Britaniji već bio izveden kirurški zahvat za preusmjeravanje crijeva kako bi se smanjio pritisak, zbog prekasne dijagnoze to nije donijelo rezultate, piše LADbible.

Leanne je zato pokrenula kampanju kako bi prikupila sredstva za odlazak u inozemstvo i spasila kćer.

"Ova operacija nažalost nije dostupna putem NHS-a jer je još uvijek eksperimentalna, a liječnici u UK-u imaju vrlo malo znanja o ovom sindromu. No nama je to jedina šansa", zaključila je očajna majka.

