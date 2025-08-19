Mislila je da je mamurna, a borila se s teškom bolešću: 'Bila sam uvjerena da ću umrijeti'

Alysha Pyrgotis (27) iz Velike Britanije prepričala je tešku borbu s ozbiljnom bakterijskom infekcijom tijekom putovanja po Aziji, nakon što je početne simptome bolesti zamijenila s posljedicama mamurluka.

Na poznatom indonezijskom otoku Gili Trawangan, koji je popularna destinacija među turistima i ljubiteljima zabave, Alysha je povraćala i imala dijareju, piše LADbible.

Foto: Instagram

Mislila je da će umrijeti

"Ležala sam prikovana za krevet, s jakim bolovima u mišićima i kostima. Bila sam dezorijentirana i nisam se mogla koncentrirati, a tada sam počela paničariti", izjavila je Pyrgotis. Prije dolaska u Indoneziju, putovala je kroz Kambodžu, Vijetnam, Laos i Filipine, no njezino stanje naglo se pogoršalo upravo na malom otoku gdje je skrb bila ograničena.

Njezin suputnik ubrzo je shvatio da Alysha nije mamurna. "Razgovarao je s osobljem hostela i tražili smo informacije na internetu, ali nije bilo bolnica u blizini. Bila sam na vrlo malom otoku, bez prave zdravstvene skrbi", rekla je Alysha.

Srećom, liječnik je uspio doći do otoka i nakon nalaza krvi dijagnosticirao joj je tešku bakterijsku infekciju. "Bila sam uvjerena da ću umrijeti, stanje je bilo toliko ozbiljno", dodala je.

Bolest ju je zatekla pred kraj putovanja, što je dodatno utjecalo na njezinu zabrinutost. "Nisam odmah željela obavijestiti obitelj jer su tada bili pod velikim stresom na poslu pa sam im sve rekla tek nakon što sam se oporavila", istaknula je.

Tijekom prvih šest dana Alysha nije mogla zadržati hranu niti vodu jer joj je tijelo odbijalo sve što bi unijela, a simptomi su uključivali izrazito tešku mučninu i proljev. Nakon daljnjih pretraga potvrđeno je da boluje od tifusa, bakterijske infekcije koja godišnje odnosi više od 100.000 života diljem svijeta.

Alysha je šest dana primala infuziju u maloj ambulanti, no nakon što je test na tifus pokazao negativan rezultat, bila je prisiljena napustiti zemlju jer joj je istekla viza. "Skinuli su me s infuzije, a već sljedeći dan morala sam letjeti za Bangkok. Bila sam još uvijek vrlo loše i let je bio izuzetno težak. Čak i narednih nekoliko dana u Bangkoku bili su izazovni jer nisam mogla normalno funkcionirati. Posljedice bolesti osjećala sam još nekoliko tjedana", objasnila je.

Foto: Instagram

Načini zaraze tifusom

Tifus se prenosi konzumiranjem kontaminirane hrane ili vode, a Alysha navodi dvije moguće situacije u kojima se zarazila. "Mnoga ulična hrana u tim zemljama nije pripremljena u higijenskim uvjetima. Piletina može stajati satima na vrućem, a pribor za pripremu hrane često nije čist kao u zapadnim zemljama. Nisam bila dovoljno oprezna i jela sam sve što mi se činilo ukusno, što možda nije bila najbolja odluka", prisjetila se.

Također misli da je bolest mogla dobiti zbog neopranih ruku nakon maženja uličnih mačaka. "Bila sam u divljini, mazila lutalice, a zatim satima nisam imala pristup vodi kako bih oprala ruke niti sam imala dezinficijens", navela je Alysha.

