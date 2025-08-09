Završila u bolnici nakon četiri mjeseca problema s probavom: Simptomi koje ne smijemo ignorirati

Stručnjaci iz područja gastroenterologije upozoravaju na ozbiljne posljedice zanemarivanja kronične opstipacije tj. zatvora, na što ukazuje slučaj 25-godišnje žene koja nije mogla redovito obavljati nuždu tijekom četiri mjeseca, čime se znatno povećao rizik od razvoja karcinoma debelog crijeva.

Liječnici su naglasili da je stanje pacijentice bilo izrazito ozbiljno, što se moglo uočiti i kroz vidljive udubine na trbušnoj stijenci uzrokovane značajnom opstrukcijom fekalne mase. Dijagnosticirano joj je produženo debelo crijevo koje je podložno uvijanju i začepljenju.

Foto: Shutterstock

Laksativ pogoršao simptome

Nakon što je primijetila privremeno poboljšanje funkcije crijeva, pacijentica je, unatoč liječničkim preporukama, prekinula uzimanje laksativa (Miralax), što je uzrokovalo povratak i pogoršanje simptoma. Kada je potražila medicinsku pomoć, nije više reagirala na standardne lijekove dostupne bez recepta.

Sindrom iritabilnog crijeva, iako mu uzrok nije uvijek poznat, često uzrokuje gastrointestinalne tegobe, uključujući kronični zatvor. Osim toga pacijenti mogu osjećati bol i nadutost u trbuhu, mučninu, ili imati proljev te se često susreću s hemeroidima.

Pacijentici je dijagnosticirana fekalna impakcija – stanje u kojem se tvrda stolica nakuplja u rektumu i debelom crijevu, onemogućujući redovito pražnjenje. Stolica je opisana kao gusta i vlažna, nalik glini. Kako bi se uklonila, izvedena je manualna dezimpakcija, postupak kojim liječnik ručno uklanja sadržaj iz crijeva.

Tijekom bolničkog liječenja bila je na tekućoj prehrani, što je dovelo do gubitka približno 4,5 kilograma, uz ukupno 21 uspješno pražnjenje crijeva.

Fekalna impakcija često je posljedica dugotrajne upotrebe laksativa, prehrane siromašne vlaknima i nedostatka tjelesne aktivnosti, što dovodi do stvaranja tvrdih nakupina koje blokiraju crijeva. Stolica se najprije nakuplja u rektumu, a potom se širi kroz debelo crijevo. Jedan od karakterističnih simptoma je inkontinencija stolice. Stručnjaci upozoravaju da u takvim situacijama ne treba koristiti bilo kakve lijekove jer to može pogoršati stanje.

Foto: Shutterstock

Porast raka debelog crijeva kod mladih

Posljednjih je godina zabilježen porast dijagnoza raka debelog crijeva kod mlađih osoba koji simptome često pripisuju stresu, probavnim smetnjama ili intoleranciji na hranu.

Opstipacija, odnosno smanjen broj ili otežano pražnjenje stolice, pogađa oko 15 posto odraslih. Prema preporukama NHS-a, manje od tri stolice tjedno smatra se znakom zatvora, piše Daily Mail.

Iako je opstipacija obično privremeni i lako rješiv problem, kronična povećava rizik od raka debelog crijeva jer redovita stolica smanjuje vrijeme izlaganja crijevne sluznice štetnim tvarima. Pacijenti koji osim zatvora osjećaju i nadutost, krv u stolici, neobjašnjiv gubitak težine, bolove u trbuhu ili jaku iscrpljenost, trebaju se što prije obratiti liječniku jer to mogu biti znakovi ozbiljnijih bolesti.

Iako je pretilost glavni čimbenik rizika, bolest sve češće pogađa i mlađe i fizički aktivne osobe, a neki stručnjaci povezuju ovaj trend s izlaganjem okolišnim čimbenicima poput kemikalija i mikroplastike u prehrani, te zagađenju okoliša i zraka.

