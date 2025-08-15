Influencerici ukrali identitet: 'Nikada nisam čula za tog muškarca, a on je vjerovao da smo u vezi'

Influencerica Ju (35), koja ima više od 2,6 milijuna pratitelja na Instagramu, šokirala se kad joj je jedna žena poslala poruku s nevjerojatnim informacijama. Naime, obavijestila ju je da njezin dečko vjeruje kako je u vezi s Ju, iako je sve bila laž.

Taj muškarac je zapravo komunicirao s prevaranticom koja je koristila njezine fotografije i informacije kako bi stvorila potpuno lažnu sliku o vezi, piše Need To Know.

Krađa identiteta

"Ova osoba vjerovala je da je u vezi sa mnom više od godinu dana", ispričala je Ju. Prevarantica je, kako je otkrila, koristila njezine stvarne fotografije s društvenih mreža, a kopirala je i njezine objave pa čak i dijelove njezinih videa, kako bi stvorila dojam da je zapravo ona ta kojoj se muškarac obraća.

Žena koja je otkrila ovu prijevaru podijelila je s Ju snimke zaslona lažnog profila, što je influencericu potpuno iznenadilo jer nije imala nikakve veze s tim muškarcem, a njezino lice bilo je predmet prevare.

"Nikada nisam čula za tog muškarca niti za njegovu djevojku, a prevarantica je iskoristila moj identitet u cijeloj toj situaciji. Bilo mi je teško povjerovati", izjavila je Ju.

Iako je ovaj incident bio izuzetno šokantan, Ju nije prvi put bila žrtva ovakvih prevara. Već je ranije imala slična iskustva, uključujući slučaj muškarca koji joj je slao pisma, cvijeće i poruke, uvjeren da su u romantičnoj vezi, iako ona nikada nije bila u kontaktu s njim.

"Nažalost, kao influencerice i modeli, često se suočavamo s ovakvim situacijama, iako to mnogi ljudi ne razumiju. Neki pojedinci stvaraju lažne profile koristeći moje ime i fotografije, zloupotrebljavajući moj imidž kako bi obmanuli druge. Kada se to događa, nije loše samo za žrtve, već i za mene jer je moj identitet korišten za manipulaciju", pojašnjava.

Ju je naglasila da, iako izloženost na društvenim mrežama donosi mnoge prednosti, donosi i ozbiljne rizike poput ovakvih prijevara.

"Izloženost ima svoje prednosti, ali i rizike. Ako ne govorimo otvoreno o ovakvim problemima, ljudi će i dalje biti žrtve prevare, a oni koji su već prevareni neće biti ni svjesni toga. To nije pošteno ni prema njima, ni prema onima čije se fotografije i identitet zloupotrebljavaju", zaključila je.

