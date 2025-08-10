Laura (35) izgubila 64 kilograma uz radikalan potez: 'Bila sam predmet ismijavanja'

Laura Taylor (35) iz Velike Britanije borila se s prekomjernom tjelesnom težinom još od tinejdžerske dobi, kada je bila žrtva vršnjačkog nasilja. To iskustvo duboko je narušilo njezino samopouzdanje, zbog čega je posljednji put suknju nosila upravo u tom razdoblju.

U svom najgorem razdoblju težila je 128 kilograma i nosila konfekcijski broj 52. Hrana joj je postala oblik utjehe i bijeg od svakodnevnih problema, što je rezultiralo nezdravim prehrambenim navikama – često je doručkovala brzu hranu , dnevno konzumirala po pet limenki gaziranog pića te redovito grickala čokoladu, slatkiše i čips, piše Daily Mail.

"U školi sam često bila predmet ismijavanja kada bih nosila suknje. Nakon nekoliko takvih situacija prestala sam ih nositi. Hrana mi je postala jedini izvor utjehe jer sam osjećala da me nitko ne želi. Kad bih se počela družiti s muškarcima, često bi mi govorili da na fotografijama izgledam drukčije jer nisu vidjeli moju stvarnu težinu. Nakon sat vremena bi nestali te bi me blokirali", priča Laura.

Nemogućnost pristupa operaciji putem javnog zdravstva

Nakon dugogodišnje borbe s kilogramima, Britanka je odlučila zatražiti vertikalnu resekciju želuca kako bi kontrolirala tjelesnu težinu i podigla samopouzdanje. Međutim, liječnici su joj rekli da ne zadovoljava kriterije za operaciju na teret britanskog javnog zdravstvenog sustava (NHS).

Za ostvarivanje prava na operaciju putem NHS-a, pacijent mora imati indeks tjelesne mase (ITM) od 40 ili više, ili između 35 i 40 kao i druge zdravstvene probleme koji bi se mogli poboljšati smanjenjem tjelesne težine, poput povišenog krvnog tlaka ili dijabetesa.

"Provjerila sam cijene operacija u privatnim klinikama u Velikoj Britaniji, koje su iznosile oko 12 tisuća eura, no nisam to sebi mogla priuštiti", objašnjava Laura.

Zbog dugih lista čekanja u javnom zdravstvenom sustavu, koje su dosezale i do šest godina te straha da neće imati dovoljno samopouzdanja za izlazak iz kuće, odlučila se za operaciju u Turskoj, koja ju je ukupno koštala oko 3460 eura.

Gubitak više od polovice tjelesne težine

Tijekom operacije kirurzi su uklonili oko 80 posto želuca, što je dovelo do značajnog gubitka težine. Laura sada ima 63 kilograma i nosi konfekcijski broj 36. Uz to, promijenila je prehrambene navike: izbacila je gazirane sokove i brzu hranu, a i počela je jesti zdravije obroke poput salata, nemasnog mesa i riže.

"Ljudi mi često govore da izgledam mlađe jer sam izgubila kilograme, što se posebno vidi u licu. Čak me ni neki bliski prijatelji više ne prepoznaju", kaže Laura.

Iako još uvijek radi na svom samopouzdanju, sada se osjeća mnogo bolje u svom tijelu te ponovno nosi haljine i suknje.

"Još uvijek se pitam što drugi vide u meni, no sada imam snage to prihvatiti i zahvaliti na komplimentima. Prije sam bila ona osoba koja se skriva u kutu i ne pleše kako ne bi privlačila pažnju. Sada sam prva na plesnom podiju, puna energije i želje za životom. Operacija mi je spasila život, inače bih se još skrivala kod kuće. Promijenila mi je život u potpunosti", dodaje.

