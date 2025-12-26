Davor Pavić čestitao Božić i zahvalio gledateljima pa najavio nove epizode ‘Divljih pčela'

Popularni glumac Davor Pavić, kojeg je publika zavoljela kao Milana Čavku u hit-seriji ‘Divlje pčele’, iskoristio je blagdansko vrijeme kako bi se izravno obratio gledateljima i zahvalio im na velikoj podršci.

Glumac nije skrivao koliko ga raduju reakcije publike te je istaknuo da mu posebno znače brojni pozitivni komentari koje svakodnevno prima, bilo putem društvenih mreža ili u susretima uživo.

„Hvala vam na velikoj gledanosti i na svim lijepim porukama koje nam šaljete. Ta podrška nam svima daje dodatni vjetar u leđa“, poručio je Pavić, naglasivši kako su upravo gledatelji najveća motivacija cijeloj ekipi koja stoji iza serije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U blagdanskom duhu, u svoje ime i u ime tima ‘Divljih pčela’, uputio je i iskrene božićne želje. Zaželio je svima sretan i blagoslovljen Božić, ispunjen toplinom doma, mirom i trenucima provedenima s najdražima.

Na samom kraju obradovao je obožavatelje i potvrdom koju su mnogi s nestrpljenjem čekali – nove epizode serije stižu nakon Nove godine. „Vidimo se u novim nastavcima“, poručio je, ostavivši publiku u iščekivanju nastavka priče.

Seriju ‘Divlje pčele’ pratite od ponedjeljka do petka u 20:15 na RTL-u ili unaprijed na platformi Voyo.

​