Influencerica pokušala izvesti viralni izazov, pa slomila kralježnicu: 'Uživam u statusu zvijezde'

Mariana Barutkina iz Rusije pokušavala je snimiti prvi sadržaj kao influencerica kada je doživjela ozbiljnu ozljedu dok je rekreirala pozu iz glazbenog videa za pjesmu "High School".

Stojeći u visokim štiklama na staklenci dječje hrane ova 32-godišnja majka i kozmetičarka pokušavala je izvesti izazov držeći prijeteljicu za ruku. Staklenka je bila nestabilno postavljena naopako na poklopac lonca, i sve to na kuhinjskom pultu. Izgubila je ravnotežu i pala.

Zbog izazova zadobila prijelom kralježnice

Snimka, koja se ubrzo proširila društvenim mrežama, završava prizorom Barutkine kako nepomično leži na podu. Liječnici su utvrdili da je pretrpjela kompresijski prijelom kralježnice. Zbog težine ozljede, propisano joj je nošenje ortopedskog steznika naredna tri mjeseca.

Tzv. "stiletto challenge", odnosno "izazov u štiklama", u posljednje je vrijeme preplavio društvene mreže. Riječ je o pokušaju oponašanja scene iz glazbenog spota Nicki Minaj iz 2013. godine, u kojoj popularna reperica čuči u visokim potpeticama uz bazen, s jednom nogom prebačenom preko druge. Tisuće korisnika pokušavaju replicirati ovu zahtjevnu pozu, no ne uspijevaju svi bez posljedica.

Barutkina kaže da je izazov pokušala izvesti samo osam tjedana nakon što je rodila sina. "Odlučila sam pokrenuti blog, snimiti svoj prvi sadržaj i evo me, izlazim iz ordinacije s dijagnozom. Ironija? Karma? Ili jednostavno život, koji nas uvijek testira u najneočekivanijem trenutku", izjavila je.

Video je izazvao lavinu negativnih komentara, u kojima se mnogi pitaju koji su prioriteti mlade majke. Jedan korisnik je komentirao: "Ironija? Karma? Glupost i hrabrost."

"Doživjeti 32 godine, postati roditelj, a pritom ne naučiti osnovne stvari o odgovornosti – za to je stvarno potrebna posebna razina upornosti", dodala je druga osoba, a prenosi Daily Mail.

Na val kritika Mariana je brzo odgovorila, tvrdeći da njezin sin ni u kojem trenutku nije bio u opasnosti.

"Zbog jednog videa, koji je loše snimljen, probudila sam se kao popularna osoba. Ljudi, hvala vam na brizi i na komentarima. Dobro sam, pridržavam se liječničkih preporuka i sada uživam u statusu zvijezde", dodala je kroz šalu i poručila: "Za sve koji brinu za moje dijete, on ima dvije dadilje, a tijekom snimanja jedna je bila s njim."

Proces oporavka traje tri do četiri mjeseca

Prema smjernicama britanskog Nacionalnog zdravstvenog sustava (NHS), većina prijeloma kralježnice liječi se tzv. konzervativnim pristupom – to znači da se ozlijeđena kost ostavlja da prirodno zacijeli, bez potrebe za operacijom ili ortopedskim pomagalima. Proces oporavka u prosjeku traje tri do četiri mjeseca, iako bolovi u većini slučajeva značajno popuste već nakon šest do osam tjedana. Tijekom tog razdoblja preporučuje se redovito uzimanje lijekova protiv bolova.

U težim slučajevima, kada takvo liječenje nije dovoljno, liječnici mogu preporučiti nošenje ortopedskog steznika ili čak operaciju. Kod nekih pacijenata mogu se razviti dugoročne posljedice, poput pogrbljenog držanja tijela. To se događa kada oslabljena kralježnica više ne može pravilno podupirati težinu tijela, što s vremenom može dovesti i do problema s disanjem.

