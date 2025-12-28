Lidija Bačić objavom u uskoj haljini zapalila Instagram. Fanovi: 'Najljepša si u Hrvatskoj'

Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica Lidija Bačić (40), poznata po svom moćnom vokalu i upečatljivom scenskom nastupu, ponovno je oduševila svojih više od 600 tisuća pratitelja na Instagramu.

Samo nekoliko dana uoči novogodišnjeg slavlja, svojom posljednjom objavom na Instagramu izazvala je pravu pomutnju među svojim pratiteljima.

Fanovi je obožavaju

Kratkim i jednostavnim pozdravom "Hi" dala je do znanja da slika govori više od tisuću riječi. Lidija na fotografiji pozira u garderobi, u uskoj haljini koja koja ističe njezinu vitku figuru. Pjevačica je u ruci držala mobitel, snimajući selfie u ogledalu, a osmijeh je otkrivao njezino odlično raspoloženje.

Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju komentari oduševljenih pratitelja. Uz brojna srca i vatrene emotikone, nizali su se komplimenti poput "Najljepša si u Hrvatskoj", "Prelijepa" i "Lile lijepa".

Ova objava dolazi na kraju vrlo aktivne godine za pjevačicu. Tijekom 2025. godine Lidija je imala zapažene nastupe, uključujući onaj na "Novogradiškom glazbenom ljetu" te koncert u Baškoj Vodi krajem prosinca. Uz to, objavila je i novi singl "ABC", koji je naišao na odličan prijem kod publike.

