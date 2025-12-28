Pas napao dijete, policija upozorila vlasnike! 'Kazna ide i do tisuću eura'

Pas je u subotu na ulici u Klokočevcu napao dijete, izvijestila je bjelovarsko-bilogorska policija. Sve se dogodilo malo prije deset sati ujutro, a dijete nasreću nije ozlijeđeno.

"Utvrđeno je da je 31-godišnjakinja bez nadzora i potrebnog opreza držala svog psa, koji je na ulici napadao dijete, pri čemu nije došlo do ozljeđivanja", dodaju iz policije.

Vlasnici je uručen prekršajni nalog jer je prekršila Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Iz policije apeliraju na vlasnike životinja da su dužni osigurati da njihovi ljubimci ne ugrožavaju sigurnost građana, posebno djece, i da ih moraju držati pod stalnim nadzorom.

Podsjećaju vlasnike da su obvezni:

držati pse pod nadzorom,

spriječiti nekontrolirano kretanje životinja po javnim površinama, te

osigurati da životinje ne predstavljaju opasnost za ljude i druge životinje.

Nepoštivanje može rezultirati prekršajnim sankcijama, a u slučaju nastanka ozljeda i težim posljedicama.

Prema članku 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira propisno je: "Tko bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti građane ili tko na javnom mjestu zlostavlja životinje ili na drugi način loše s njima postupa, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 200 do 1000 eura".

