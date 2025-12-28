FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NASRED ULICE /

Pas napao dijete, policija upozorila vlasnike! 'Kazna ide i do tisuću eura'

Pas napao dijete, policija upozorila vlasnike! 'Kazna ide i do tisuću eura'
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Vlasnici je uručen prekršajni nalog

28.12.2025.
17:15
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pas je u subotu na ulici u Klokočevcu napao dijete, izvijestila je bjelovarsko-bilogorska policija. Sve se dogodilo malo prije deset sati ujutro, a dijete nasreću nije ozlijeđeno.

"Utvrđeno je da je 31-godišnjakinja bez nadzora i potrebnog opreza držala svog psa, koji je na ulici napadao dijete, pri čemu nije došlo do ozljeđivanja", dodaju iz policije. 

Vlasnici je uručen prekršajni nalog jer je prekršila Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. 

Iz policije apeliraju na vlasnike životinja da su dužni osigurati da njihovi ljubimci ne ugrožavaju sigurnost građana, posebno djece, i da ih moraju držati pod stalnim nadzorom.

Podsjećaju vlasnike da su obvezni:

  • držati pse pod nadzorom, 
  • spriječiti nekontrolirano kretanje životinja po javnim površinama, te
  • osigurati da životinje ne predstavljaju opasnost za ljude i druge životinje. 

Nepoštivanje može rezultirati prekršajnim sankcijama, a u slučaju nastanka ozljeda i težim posljedicama.

Prema članku 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira propisno je: "Tko bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti građane ili tko na javnom mjestu zlostavlja životinje ili na drugi način loše s njima postupa, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 200 do 1000 eura". 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je pas zbog kojeg je dječak Petar ustao iz kolica i napravio svoje prve korake

PasNapadPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NASRED ULICE /
Pas napao dijete, policija upozorila vlasnike! 'Kazna ide i do tisuću eura'