Italija se klanja Modriću: 'Dobro da su psiholozi danas bili dostupni. Kakva utakmica'

Milan je u 17. kolu Serie A slavio protiv Verone s 3-0 na San Siru, čime je preuzeo vrh tablice. Domaći su golove postigli zahvaljujući Christianu Pulisiću, koji je zabio u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, te Christopheru Nkunkuu, koji je bio strijelac u 48. i 53. minuti.

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

Verona je u ovaj susret ušla nakon dva vezana poraza. Remija protiv Sassuola (2-2) i poraza od Napolija (0-2) u polufinalu talijanskog Superkupa.

Kapetan hrvatske nogometne Luka Modrić, koji je prethodno protiv Napolija igrao samo posljednjih 15 minuta, vratio se u početnu postavu. Upravo je Modrić bio zaslužan za prva dva gola. U prvoj akciji, njegov korner u 45. minuti iskoristio je Adrien Rabiot, koji je glavom prebacio loptu na drugu stativu, gdje ju je Pulisic poslao u mrežu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gol Milana za 1-0 i asistenciju Luke, prvu, pogledajte - OVDJE.

U nastavku, Nkunku je u 48. minuti realizirao penal koji je sam izborio, a pet minuta kasnije zabio je još jedan gol, iskoristivši Modrićev udarac koji je pogodio stativu.

Milanov gol za 2-0 pogledajte - OVDJE.

Milanov gol za 3-0 i udarac Luke prije pogotka pogledajte - OVDJE.

Modrić je zamijenjen u 70. minuti uz velike ovacije s tribina.

Inače, autor ugledne La Gazzete Delo Sport Luca Bianchin, izvještaj utakmice počeo je ovako:

"Kakav je grad Milano. Znači, možete pronaći psihologe koji su spremni ostati otvoreni čak i nedjeljom ujutro za vrijeme praznika. I neka je tako, jer ovo je bilo ludo", navodi Bianchin i nastavlja:

"Luka Modrić zna centrirati, zna dodati. Vidjeli smo jedan motivacijski trenutak u kojem su Pulišić i Modrić prišli Nkunku, dodali mu loptu i razgovarali s njim. Nkunku, smiren, centrirao je potom za svoj prvi gol u Serie A. Jao, kakva je to utakmica bila."

Talijanski Calciomercato posvetio je posebnu pažnju Modriću nakon još jedne izvanredne partije.

"Kako uživamo u njegovoj igri! Luka Modrić ne trči protiv vremena, već pleše s njim. Svaki njegov dodir s loptom je briljantna ideja, svako dodavanje prava poezija, a njegove odluke uvijek su savršene. Nikada ne forsira, gotovo nikada ne griješi, nogomet čini jednostavnim i magičnim. Nema potrebe za galamom, ni za pretjerivanjem. Dovoljno je gledati ga, uživati u njemu. U njegovim godinama malo tko još može učiti, ali on i dalje očarava. Kakav spektakl, Luka. Kakva nevjerojatna ljepota", stoji u opisu njegove igre protiv Verone.

Modrić je danas oduševio domaće navijače svojom izvedbom na utakmici. Hrvatski kapetan bio je ključni igrač u dva od tri gola Milana. Prema podacima sa Sofascore-a, Modrić je završio utakmicu s ocjenom 7.7. Iako je njegov udarac završio na stativi, imao je visok postotak dodavanja (86%), ostvarivši 43 uspješna dodavanja od 50. Također, zabilježio je tri ključna dodavanja, a u obrani je bio besprijekoran, pobijedivši u svim svojim duevima (1/1 klizeći startovi, 2/2 dueli na tlu).

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić za RTL Danas: 'Situacija nije dobra! U najtežoj smo skupini, a evo što nam nedostaje'