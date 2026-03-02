Zaručila se najpoznatija hrvatska influencerica: Ovako je izgledala 'prosidba iz snova'

Jedna od najuspješnijih hrvatskih i svjetskih beauty influencerica, Mirta Miler (28), oduševila je svojih 2,2 milijuna pratitelja na Instagramu objavom zaruka. Srpski košarkaš Nemanja Popovića, s kojim je u vezi nekoliko godina, kleknuo je pred njom, a ona je uzbuđeno odgovorila 'da'.

Objava, koja je u kratkom roku prikupila stotine tisuća reakcija, prikazuje romantičnu prosidbu usred zaleđenog jezera okruženog snježnim planinskim vrhovima. Kao lokaciju Mirta je označila Morskie Oko, poznato jezero u poljskom dijelu Visokih Tatri, koje je poslužilo kao filmska kulisa za ovaj poseban trenutak. Serija fotografija prikazuje njezinog partnera kako kleči na jednom koljenu, Mirtinu euforičnu reakciju te krupni plan velikog zaručničkog prstena s upečatljivim crvenim kamenom.

Uz fotografije je stajao samo kratak opis: "23.02.’26.", otkrivajući datum kada se prosidba dogodila, tjedan dana prije nego što je sretnu vijest podijelila sa svijetom. Njezini pratitelji i kolege influenceri nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se nizali jedan za drugim. Poruke poput "OMGGG tako sam sretna zbog tebe", "Ne plačem ja, plačeš ti?" i "Čestitam curo, svi smo tako ponosni na tebe što si pronašla svoju vječnost", nizale su se iz minutu u minutu.

Novo poglavlje nakon velikih životnih promjena

Ove zaruke dolaze kao kruna razdoblja velikih pozitivnih promjena za 28-godišnju influencericu. Mirta, koja je izgradila impresivno carstvo s više od 18,6 milijuna pratitelja na TikToku i 1,4 milijuna na YouTubeu, u posljednje se vrijeme sve više okreće temama osobnog rasta, mentalnog zdravlja i ispunjenog života.

Inače, Mirta se prije nekoliko mjeseci zbog ljubavi privremeno preselila u Poljsku.

