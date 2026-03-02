FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZNATO DRUŠTVO /

Večer za pamćenje u Splitu: Maja i Šime zabavljali se s poznatim imenima domaće scene

Večer za pamćenje u Splitu: Maja i Šime zabavljali se s poznatim imenima domaće scene
×
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Zajednička fotografija s poznatim licima brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama

2.3.2026.
8:34
Hot.hr
Mia Slafhauzer/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, Maja Šuput (46), ponovno je privukla pozornost objavom na društvenim mrežama. Na fotografiji iz Splita društvo joj pravi Šime Elez (27), a s njima su i popularni glazbenici Boban Rajović (54) i Joško Čagalj Jole (54).

Večer uz koncert na Gripama

Društvo se okupilo u subotu navečer u Splitu, gdje je Rajović održao koncert u dvorani Gripe. Maja je na nastupu uživala sa Šimom, a nakon događaja podijelila je zajedničku fotografiju koja je brzo izazvala velik interes pratitelja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by majasuput (@majasuput)

Na objavljenoj fotografiji Maja sjedi nasmijana i vidno raspoložena. S njezine lijeve strane nalazi se Šime, dok su s desne strane Rajović i Jole. Opuštena atmosfera i poznata imena dodatno su potaknuli reakcije publike na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by majasuput (@majasuput)

Posjećamo, Maja i Šime u zadnje vrijeme puno putuju, a objave s putovanja dočekane su s oduševljenjem pratitelja. Prije nego što su došli u Split zbog snimanja reklame, bili su u Parizu. Iz Pariza su također objavili nekoliko objava na instagramu. 

POGLEDAJTE VIDEO:Nakon žohara i pauka, sad je na njega došao red: Izlegao se u bestežinskom stanju

Maja šuputŠime ElezSplit
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx