Večer za pamćenje u Splitu: Maja i Šime zabavljali se s poznatim imenima domaće scene

Jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, Maja Šuput (46), ponovno je privukla pozornost objavom na društvenim mrežama. Na fotografiji iz Splita društvo joj pravi Šime Elez (27), a s njima su i popularni glazbenici Boban Rajović (54) i Joško Čagalj Jole (54).

Večer uz koncert na Gripama

Društvo se okupilo u subotu navečer u Splitu, gdje je Rajović održao koncert u dvorani Gripe. Maja je na nastupu uživala sa Šimom, a nakon događaja podijelila je zajedničku fotografiju koja je brzo izazvala velik interes pratitelja.

Na objavljenoj fotografiji Maja sjedi nasmijana i vidno raspoložena. S njezine lijeve strane nalazi se Šime, dok su s desne strane Rajović i Jole. Opuštena atmosfera i poznata imena dodatno su potaknuli reakcije publike na društvenim mrežama.

Posjećamo, Maja i Šime u zadnje vrijeme puno putuju, a objave s putovanja dočekane su s oduševljenjem pratitelja. Prije nego što su došli u Split zbog snimanja reklame, bili su u Parizu. Iz Pariza su također objavili nekoliko objava na instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO:Nakon žohara i pauka, sad je na njega došao red: Izlegao se u bestežinskom stanju