Večer za pamćenje u Splitu: Maja i Šime zabavljali se s poznatim imenima domaće scene
Zajednička fotografija s poznatim licima brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama
Jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, Maja Šuput (46), ponovno je privukla pozornost objavom na društvenim mrežama. Na fotografiji iz Splita društvo joj pravi Šime Elez (27), a s njima su i popularni glazbenici Boban Rajović (54) i Joško Čagalj Jole (54).
Večer uz koncert na Gripama
Društvo se okupilo u subotu navečer u Splitu, gdje je Rajović održao koncert u dvorani Gripe. Maja je na nastupu uživala sa Šimom, a nakon događaja podijelila je zajedničku fotografiju koja je brzo izazvala velik interes pratitelja.
Na objavljenoj fotografiji Maja sjedi nasmijana i vidno raspoložena. S njezine lijeve strane nalazi se Šime, dok su s desne strane Rajović i Jole. Opuštena atmosfera i poznata imena dodatno su potaknuli reakcije publike na društvenim mrežama.
Posjećamo, Maja i Šime u zadnje vrijeme puno putuju, a objave s putovanja dočekane su s oduševljenjem pratitelja. Prije nego što su došli u Split zbog snimanja reklame, bili su u Parizu. Iz Pariza su također objavili nekoliko objava na instagramu.
